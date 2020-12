Favoriser la diversité en milieu de travail : une bonne décision d'affaires

Le gouvernement du Canada lance le Défi 50-30, une initiative menée en collaboration avec le secteur privé, pour promouvoir la diversité au sein des sociétés canadiennes

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - La ressource la plus importante du Canada, c'est sa population. Les entreprises et les organisations ont tout à gagner lorsqu'elles comptent dans leurs rangs des personnes compétentes et talentueuses qui reflètent la pleine diversité du Canada. La haute direction de nos sociétés et de nos organisations canadiennes devrait être à l'image du Canada. Ce n'est pas seulement une question d'équité, c'est une décision sensée. La recherche a maintes fois démontré que les entreprises et les organisations qui favorisent la diversité au sein de leur conseil d'administration et de leur équipe de direction réussissent mieux que leurs pairs. Il est plausible qu'une plus grande diversité de perspectives et de talents soit source de meilleur rendement.

Or, la réalité est tout autre. Plusieurs groupes sont sous-représentés dans les postes de leadership et d'influence économique, ainsi que dans les conseils d'administration et les postes de cadre, notamment les femmes, les personnes racialisées, les personnes qui s'identifient comme membres de la communauté LGBTQ2, les personnes handicapées (incluant celles qui ont des handicaps invisibles et épisodiques), ainsi que les membres des Premières nations, les Inuit et les Métis.

C'est pour cette raison que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a lancé aujourd'hui le Défi 50-30, qui vise à faire avancer et reconnaître la diversité, l'inclusion, et la prospérité économique d'un océan à l'autre.

Le ministre Bains a annoncé un investissement de 33 millions de dollars dans le Défi pour aider les organisations à promouvoir la diversité et l'inclusion en milieu de travail dans tout le Canada, notamment par la mise au point d'outils et de ressources utiles. De plus, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) mettra à contribution ses programmes pour inciter les entreprises qui recevront un financement d'ISDE à favoriser la diversité et l'inclusion au sein de leurs organisations.

Le Conseil canadien des normes -- un organisme respecté et influent en matière de normes et d'accréditation au Canada -- collaborera avec les organisations partenaires du Défi 50-30 à l'élaboration d'une norme canadienne pour la diversité en matière de leadership organisationnel. Le Conseil rédigera d'abord un document d'orientation pour aider les organismes de toutes tailles et de tous les secteurs du pays à mettre en place des changements mesurables et concrets.

Le gouvernement du Canada a travaillé en collaboration avec le secteur privé et des organismes de promotion de la diversité pour mettre sur pied le Défi 50-30. Jusqu'à maintenant, plus de 470 organismes y participent, des organisations de toutes les tailles et de chaque province et territoire.

Le Défi 50-30 propose deux objectifs en ce qui concerne les conseils d'administration et la haute direction : l'égalité des genres (50 %) et une représentation significative (30 %) des membres des groupes sous représentés. Le Défi offre trois volets distincts de participation qui correspondent aux besoins uniques des divers secteurs du Canada : grandes entreprises; petites et moyennes entreprises; et établissements postsecondaires, et organismes sans but lucratif et de bienfaisance. Pour chaque volet, les participants s'engagent à travailler en vue d'atteindre les objectifs du Défi 50-30 et à faire des progrès significatifs pour instaurer un milieu de travail qui reflète la diversité des communautés dans lesquelles elles œuvrent au Canada.

Le Défi se situe aussi dans le prolongement des mesures importantes mises de l'avant au cours des dernières années pour promouvoir l'égalité, notamment le projet de loi C-25 présenté par le gouvernement précédent, qui proposait d'imposer aux entreprises ayant fait appel au public des exigences en ce qui a trait à la divulgation de la diversité; la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat; la charte sur l'équité, la diversité et l'inclusion pour les établissements postsecondaires; et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires annoncé récemment, qui est le premier du genre au Canada.

Citations

« L'existence de la discrimination systémique ne peut être remise en question, comme nous l'avons constaté avec plus d'acuité ces dernières années. Le statu quo n'est pas une solution viable ni avantageuse pour le Canada. Le Défi 50-30 invite les entreprises et les organisations de toutes tailles à accueillir pleinement la diversité et les talents de leurs communautés, et, ce faisant, à amener des points de vue et des perspectives d'importance à la table décisionnelle. C'est une bonne chose pour les organisations de pouvoir attirer et conserver en poste les meilleurs talents. Et nous allons aider celles-ci à le faire. Le Défi 50-30 est la plateforme idéale pour continuer de faire avancer l'inclusion, la diversité et la prospérité économique d'un océan à l'autre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Au Canada, la diversité est l'une de nos plus grandes forces - la diversité des idées, des perspectives et des expériences vécues. La réussite d'entreprises et d'organisations vraiment diversifiées est logique sur le plan des affaires et constitue un élément crucial de l'innovation. Alors que nous rebâtissons encore mieux et que nous sommes consciemment plus inclusifs, nous devons veiller à ce que les entreprises et les organisations d'un océan à l'autre reflètent vraiment la société, et le Défi 50-30 nous aidera à le faire. »

- Le ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger

Les faits en bref

Le Défi 50-30 tient compte des modifications proposées en 2018 à la Loi canadienne sur les sociétés par actions , qui imposaient des exigences de divulgation aux sociétés ayant fait appel au public en ce qui a trait à la diversité au sein de leur conseil d'administration et de leur haute direction.

, qui imposaient des exigences de divulgation aux sociétés ayant fait appel au public en ce qui a trait à la diversité au sein de leur conseil d'administration et de leur haute direction. Le gouvernement du Canada s'associera avec les cocréateurs du Défi pour déterminer les meilleurs moyens, programmes et leviers pour inciter les organisations à relever le Défi 50-30.

s'associera avec les cocréateurs du Défi pour déterminer les meilleurs moyens, programmes et leviers pour inciter les organisations à relever le Défi 50-30. Le financement de 33 millions de dollars du Défi 50-30 inclura un soutien pour aider les organisations participantes à mettre au point une trousse d'outils en ligne; des programmes pour aider les PME, notamment pour les aider à organiser des occasions de mentorat et de formation; et d'autres mesures incitatives liées aux programmes du gouvernement.

La recherche démontre que les organisations dont le conseil d'administration et les cadres sont diversifiés sont plus susceptibles d'outrepasser leurs pairs, deux fois plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs financiers et huit fois plus susceptibles d'atteindre de meilleurs résultats commerciaux.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: John Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home