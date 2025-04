Le Fonds et EDC deviennent actionnaires de l'entreprise d'Anjou pour appuyer ses projets de croissance de 65 M$

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Entreprise fondée en 2000 par Richard Morgante et ses parents, Les aliments Rustica fabriquent à ses débuts des pizzas fraîches vendues en épicerie. Vincent Giove se joint à la société comme partenaire en 2011. En 2017, les pizzas surgelées sont ajoutées à sa gamme de produits qui inclut aujourd'hui les marques Rustica, Mia, en plus de marques privées nationales et internationales.

Le Fonds de solidarité FTQ et EDC deviennent actionnaires de Rustica pour appuyer ses projets de croissance de 65 M$. (Groupe CNW/Les aliments Rustica)

Pour appuyer des projets d'expansion de Rustica d'une valeur de 65 millions de dollars, le Fonds de solidarité FTQ et Exportation et développement Canada (EDC) deviennent actionnaires de l'entreprise qui est aujourd'hui un des principaux fabricants de son secteur. Les investissements des deux institutions contribueront à l'acquisition d'équipements et à l'agrandissement d'immeubles en appui à la croissance soutenue de l'entreprise dont le siège social est dans l'arrondissement Anjou à Montréal.

« Cet appui stratégique nous permettra d'accélérer nos projets d'expansion, notamment l'automatisation de nos lignes de production et le développement de nouveaux produits qui répondent aux besoins changeants des consommateurs. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires qui partagent notre vision de croissance durable et d'innovation continue », se réjouit Richard Morgante, président, Les aliments Rustica.

« Richard Morgante et l'équipe chez Rustica ont su s'adapter rapidement à un marché en mutation, notamment en adoptant des technologies pour améliorer la productivité. Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais de soutenir les transformateurs agroalimentaires d'ici qui considèrent les évolutions du marché comme des occasions de développement à saisir. L'investissement du Fonds dans Rustica témoigne de notre volonté de continuer d'appuyer ce secteur important de l'économie du Québec, notamment aux côtés de partenaires comme EDC », déclare Dany Pelletier, premier vice-président aux Placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

« EDC est ravi de s'associer au Fonds de solidarité FTQ pour investir dans le succès continu de Rustica, poursuit Guillermo Freire, vice-président principal, groupe du marché intermédiaire, EDC. Avec cet investissement, Rustica pourra augmenter sa capacité de production pour soutenir sa croissance impressionnante. Rustica est un fabricant canadien de premier plan dans le secteur agroalimentaire et l'investissement d'EDC peut aider l'entreprise à renforcer son engagement à l'exportation, et répondre à la demande pour la valeur et la qualité des produits canadiens. »

À propos de Les aliments Rustica Inc.

Depuis 2000, Rustica est un fabricant canadien de pizzas, spécialisé dans les produits de délicieuses pizzas fraiches et surgelées, engagé à offrir des expériences de pizza innovantes et de haute qualité aux consommateurs. Avec le lancement de cinq nouvelles gammes de produits, notamment la pizza à croute farcie et le récent lancement des pan-pizzas Rustica de style Detroit, nous continuons notre tradition de proposer des options de repas pizza savoureuses et pratiques que les familles peuvent apprécier ensemble.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 795 374 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,7 milliards de dollars au 30 novembre 2024, le Fonds appuie près de 4 000 entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn .

