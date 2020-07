Fausse déclaration lors d'une demande de permis - L'entreprise Jac Motos sport (Rivière-Rouge) déclarée coupable

QUÉBEC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que Jac Motos sport (Rivière-Rouge) (9170-9436 Québec inc.) et son président, M. André Touchette, ont été déclarés coupables par le tribunal, le 20 février 2020 à Mont-Laurier, d'une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (LPC). L'entreprise devra payer une amende de 3 077 $ et son président, de 1 123 $.

L'Office reprochait à Jac Motos sport (Rivière-Rouge) et à son président d'avoir fait une fausse déclaration dans une demande de renouvellement de permis de commerçant de véhicules routiers en mai 2018. Le demandeur a alors omis de déclarer qu'il venait de plaider coupable à des accusations portées en vertu de la LPC. Jac Motos sport (Rivière-Rouge), qui a depuis déclaré faillite, était située au 3215, route 117 Sud, à Rivière-Rouge.

Un cautionnement qui protège les consommateurs

Cette entreprise était titulaire d'un permis de commerçant de véhicules routiers. Pour obtenir ce permis, elle a fourni à l'Office un cautionnement de 25 000 $. Cette somme peut être utilisée pour indemniser les consommateurs. Les clients qui ont une réclamation à faire valoir contre ce commerçant devraient communiquer avec l'Office afin de vérifier si leur situation peut donner droit à une indemnisation.

