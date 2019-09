Fausse alerte à la bombe au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu le samedi 28 septembre 2019

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 28 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une alerte à la bombe lancée tôt ce matin au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, il a été confirmé par le Service de police de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, après le déploiement des mesures d'urgence, qu'il s'agit d'une fausse alerte.

Durant l'opération, les personnes présentes ont été évacuées dans le calme et le bâtiment a été sécurisé. Environ une cinquantaine de personnes ont été évacuées en toute sécurité. Les étudiants résidents ont été pris en charge rapidement par les Services à la vie étudiante et à la communauté et relocalisés durant l'opération. Ils ont maintenant pu réintégrer leur chambre en toute sécurité.

Le match de football prévu au Stade Alphonse-Desjardins à 13 h aujourd'hui a été redirigé à la Polyvalente Marcel-Landry, à Iberville. Le match des Géants prévu ce soir à 19 h 30 se tiendra au Stade Alphonse-Desjardins.

Les autres activités prévues au Cégep, notamment à la formation continue et à la piscine, sont annulées.

