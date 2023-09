Fasken Québec remporte les honneurs au palmarès Chambers 2024

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Fasken est fier de se classer pour la toute première fois au Niveau 1 (Band 1) dans la catégorie Élite en Droit des sociétés et droit commercial pour la région du Québec. Cette réalisation exceptionnelle est le fruit d'années de dévouement et d'efforts soutenus, et témoigne de la compétence inégalée de l'équipe dans ce domaine crucial du droit des affaires. Cette distinction prestigieuse renforce la réputation de Fasken en tant que cabinet de choix pour les entreprises à la recherche de conseils juridiques de premier ordre.

Cette reconnaissance en Droit des sociétés et droit commercial s'ajoute à celles déjà attribuées aux groupes de pratique de Droit immobilier et Droit du travail, de l'emploi et droits de la personne, qui conservent leur position numéro 1 au classement depuis plusieurs années consécutives. Cette constance remarquable est le reflet du dévouement et de la compétence continues de l'équipe dans ces domaines d'expertise essentiels.

Par ailleurs, de nombreux membres de Fasken au Québec se distinguent dans le classement Chambers 2024, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine juridique. Ces distinctions témoignent de l'engagement inébranlable du cabinet envers l'excellence et de son expertise reconnue dans divers domaines de la pratique.

Fasken remercie chaleureusement tous les membres de son équipe pour leur engagement, leur expertise et leur contribution à ces succès exceptionnels. Nous félicitons également nos clients, qui nous font confiance pour les guider dans leurs projets les plus complexes et les plus stratégiques.

Au sujet de Chambers Canada

Le répertoire Chambers Canada établit le profil d'avocats et de cabinets pratiquant le droit dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le répertoire recommande des avocats et des cabinets dans plus de 70 domaines de pratique à l'échelle du Canada. Chambers Canada est publié chaque année.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 925 avocats et 9 bureaux répartis sur 3 continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques et innovateurs. Nous proposons des stratégies axées sur les résultats pour surmonter les défis commerciaux et résoudre les questions litigieuses les plus complexes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

SOURCE Fasken

Renseignements: Audrey Corriveau, [email protected]