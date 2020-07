Comme son nom l'indique, Swift est rapide. En fonction des exigences de précision, cet appareil innovant est capable d'effectuer des balayages mobiles de grandes zones complexes jusqu'à 10 fois plus rapidement que les numériseurs statiques traditionnels. Swift fonctionne avec le logiciel révolutionnaire FARO SCENE qui traite automatiquement les données du laser Focus et du cartographe bidimensionnel ScanPlan en nuages de points 3D précis. Les utilisateurs peuvent également importer directement ces ensembles de données dans n'importe quel système de conception assistée par ordinateur (CAO) pour simplifier leur plan de modélisation grâce à des processus automatisés et optimiser leur numérisation vers le flux de travail BIM.

« Dans le monde de la cartographie mobile, il y a des appareils portables, du matériel portable dans des sacs à dos et des systèmes encombrants embarqués dans les véhicules », a déclaré Oliver Buerkler, chef de produit principal chez FARO. « Swift est la première alternative légère et très polyvalente qui offre le meilleur de tous les mondes pour optimaliser l'efficacité. »

La fonctionnalité intuitive et facile à utiliser de Swift, son fonctionnement aisé par simple pression, en continu et sans câble permet aux opérateurs de travailler plus rapidement et plus intelligemment, tout en fournissant des numérisations de meilleure qualité qui réduisent le temps de traitement sur place. L'interface est compatible avec tout appareil mobile, ce qui permet aux utilisateurs de savoir en temps réel quelle quantité de travail a été effectuée. Le Swift est compact pour le transport avec seulement deux valises de la taille d'un bagage à main et le trépied en fibre de carbone ainsi que la poussette à trois roues peuvent être facilement pliés pour le voyage.

« Nous avons testé le nouveau Swift et il constitue une union parfaite entre une technologie d'imagerie avancée à grande vitesse, un logiciel infonuagique innovant et une conception intuitive », a déclaré Mark Mitchell, vice-président de la technologie chez 4D Concepts. « À mon avis, cet appareil a le potentiel pour établir la norme industrielle en matière de technologie de numérisation 3D d'intérieur de haute précision et à un prix abordable. »

