FARGO, Dakota du Nord, 14 novembre 2024 /CNW/ - FarmQA, un chef de file de l'agronomie numérique qui s'est engagé à faire progresser l'industrie agricole, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Farm Dog, une plateforme de données agricoles bien connue et une filiale en propriété exclusive de Deveron Corporation. Cette acquisition représente une étape importante dans la mission de FarmQA de transformer l'agriculture mondiale en améliorant la transparence de la chaîne d'approvisionnement, en renforçant la sécurité alimentaire et en établissant une nouvelle norme en matière d'intelligence agronomique dans le secteur des technologies agricoles.

« L'acquisition de la technologie de données novatrice de Farm Dog est une étape transformatrice qui renforce davantage la position de FarmQA en tant que chef de file sur le marché des technologies agricoles, a déclaré Kris Poulson, chef de la direction de FarmQA. Cette mesure stratégique renforce notre capacité à fournir aux professionnels de l'agriculture, y compris les agronomes et les producteurs, des outils de précision et des renseignements exploitables qui couvrent l'ensemble du cycle de production des cultures. En intégrant les capacités de Farm Dog à la plateforme complète de FarmQA, nous sommes bien placés pour relever les défis cruciaux de la productivité, de la durabilité et de l'efficacité qui ont une incidence sur le système alimentaire mondial. »

L'acquisition survient à un moment où FarmQA connaît une croissance importante sur douze mois, ce qui souligne son engagement à faire progresser la productivité et la durabilité agricoles à grande échelle. Depuis la fin de 2021, FarmQA a fait passer sa superficie gérée de 2,7 millions d'acres à plus de 30 millions d'acres, ce qui reflète l'efficacité de ses solutions et la demande croissante de services agronomiques numériques axés sur les données. Au moment où l'industrie des technologies agricoles continue sa consolidation, la plateforme complète de FarmQA se distingue en offrant des outils numériques robustes qui permettent aux professionnels de l'agriculture, aux agronomes, aux entreprises alimentaires et aux entreprises de biens de consommation de consommation du monde entier de fournir des renseignements et des recommandations exploitables, et de créer de la valeur pour le système alimentaire mondial.

« Cette acquisition nous permet de mettre davantage l'accent sur la prestation de services d'analyse des sols de grande qualité, a déclaré David MacMillan, président et chef de la direction de Deveron. FarmQA est particulièrement bien placée pour tirer pleinement parti des actifs de Farm Dog, ce qui lui permet d'étendre son incidence à l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. En confiant ces actifs à FarmQA, nous sommes convaincus qu'ils amélioreront les connaissances agronomiques et offriront une valeur importante aux entreprises agricoles, tout en restant concentrés sur notre mission fondamentale, qui consiste à faire progresser la science et l'analyse des sols. »

Dans un paysage technologique agricole de plus en plus dynamique, la stratégie de croissance de FarmQA combine à la fois la croissance interne, alimentée par l'acquisition de clients et l'innovation continue de la plateforme, et la croissance externe, grâce à des acquisitions stratégiques, comme l'acquisition récente de Farm Dog. FarmQA est bien placée pour fournir aux professionnels de l'agriculture des outils de pointe pour optimiser les intrants, améliorer la productivité et faire progresser la durabilité dans l'ensemble du secteur agricole.

À propos de FarmQA :

FarmQA se consacre à l'élaboration d'outils numériques complets qui permettent aux professionnels de l'agriculture de rationaliser leurs opérations et d'obtenir de meilleurs résultats pour les producteurs. Sa plateforme combine une application mobile conviviale de repérage et une solution Web complète pour surveiller la santé des cultures et des sols. Grâce à FarmQA, les conseillers agricoles peuvent prendre des décisions éclairées et fondées sur des données qui améliorent les recommandations de cultures, optimisent l'utilisation des intrants et font la promotion de pratiques durables.

À propos de Deveron :

Deveron fournit des renseignements fondés sur des données pour optimiser les intrants agricoles et accroître les rendements pour les agriculteurs et les entreprises agricoles. En s'appuyant sur les données agricoles de toute l'Amérique du Nord, Deveron offre des recommandations impartiales pour améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture. Les agronomes et les scientifiques des données de l'entreprise élaborent des solutions pour aider les agriculteurs à mieux gérer les intrants comme les engrais, les semences et les fongicides, soutenant ainsi des exploitations agricoles efficaces et résilientes.

