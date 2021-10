L'ancien associé de Deloitte et haut dirigeant de Rogers Communications dirigera l'expansion de FanDuel au Canada

NEW YORK et TORONTO, 18 octobre 2021 /CNW/ - FanDuel Group, la principale entreprise de jeux en ligne aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que Dale Hooper s'est joint à l'entreprise à titre de directeur général du Canada. Dans le cadre de ce nouveau rôle, M. Hooper sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie à long terme de FanDuel Group au Canada, conformément au processus national de réglementation et de légalisation dans chaque province. M. Hooper se joint au FanDuel Group après avoir travaillé chez Deloitte Canada, où il était récemment associé dans l'industrie du cannabis. M. Hooper relèvera directement de la chef de la direction de FanDuel Group, Amy Howe, à compter d'aujourd'hui.

« Dale a fait ses preuves en dirigeant des entreprises à forte croissance et en entretenant des relations solides qui seront inestimables pour notre succès au Canada, a déclaré Amy Howe, chef de la direction de FanDuel Group. C'est un leader respecté, reconnu pour sa capacité à faire évoluer efficacement des unités d'affaires, un ensemble de compétences essentielles, alors que nous visons à apporter l'enthousiasme de notre carnet de sports et de nos produits d'igaming aux citoyens canadiens. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je lui souhaite la bienvenue au sein de notre équipe. »

M. Hooper se joint au FanDuel Group avec plus de 30 ans d'expérience de transformation à grande échelle dans de multiples industries axées sur le consommateur. Il a occupé le poste de président et chef de la direction de Cannabis Compliance Inc. (CCI) jusqu'en décembre 2019, date à laquelle l'entreprise a été acquise par Deloitte. En tant que société en démarrage dans l'industrie du cannabis hautement réglementée, M. Hooper a fait évoluer l'entreprise pour être à l'avant-garde et un chef de file dans l'espace de conseil réglementaire et opérationnel.

Avant de se joindre à CCI, M. Hooper a occupé plusieurs postes de direction chez Rogers Communications. Dans le cadre de ses plus récentes fonctions à titre de chef de la marque, il a contribué à la réalisation de toutes les mesures clés de l'entreprise, de la satisfaction des clients et de la marque sur une période de redressement de trois ans, y compris une croissance du prix de l'action d'environ 50 % et a joué un rôle de premier plan dans la transformation numérique pour améliorer l'expérience client. Avant d'occuper son poste chez Rogers, M. Hooper a passé 13 ans chez PepsiCo Canada, où il a occupé les postes de chef du marketing chez PepsiCo Foods et PepsiCo Beverages et a dirigé deux intégrations commerciales clés. M. Hooper a commencé sa carrière à Cadbury Canada, où il a occupé divers postes de vente et de marketing.

« C'est un moment incroyable pour faire partie de l'industrie des jeux sportifs en pleine croissance, et j'ai hâte de me joindre à Mme Howe et à l'équipe alors que nous apportons le carnet de sports numéro un au Canada, a déclaré M. Hooper. Je suis fier de me joindre au chef de file de l'industrie à un moment aussi important. »

M. Hooper est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Laurentienne, en Ontario.

FanDuel Group est une entreprise novatrice de divertissement dans le domaine des technologies sportives qui change la façon dont les consommateurs s'engagent avec leurs sports, leurs équipes et leurs ligues préférés. Première destination de jeux aux États-Unis, FanDuel Group est composé d'un portefeuille de marques de premier plan dans le domaine des jeux, des paris sportifs, des sports de fantaisie quotidiens, des paris à dépôt anticipé et de la télévision et des médias, notamment FanDuel, Stardust et TVG. FanDuel Group est présent dans 50 États et compte plus de 12 millions de clients. L'entreprise est basée à New York et possède des bureaux en Californie, au New Jersey, en Floride, en Oregon, en Géorgie et en Écosse. FanDuel Group est une filiale de Flutter Entertainment plc, un important opérateur international de jeux et de paris sportifs et un composant de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres.

