Fandango LATAM met à profit la segmentation fondée sur l'intention de CleverTap afin de transformer l'expérience de ses clients

Des campagnes de mobilisation ciblées ont mis à profit la segmentation fondée sur l'intention, une fonction sans pareille dans l'industrie, ce qui a aidé le géant de la billetterie à réduire considérablement le taux de désinstallation de son application et le coût de ses campagnes

SAN FRANCISCO, 27 juin 2019 /CNW/ - Fandango Latin America, le plus important service de billetterie de cinéma en ligne de la région, a annoncé aujourd'hui qu'elle met à profit la capacité de CleverTap en matière de segmentation fondée sur l'intention pour améliorer ses résultats marketing et prévoir avec précision le rendement des investissements de ses campagnes publicitaires. La segmentation fondée sur l'intention aide l'équipe de Fandango à optimiser l'expérience d'achat, à hausser les taux de rétention de la clientèle ainsi qu'à améliorer les résultats pour les utilisateurs indécis en leur offrant un contenu personnalisé.

La segmentation fondée sur l'intention est une technique de segmentation qui utilise le moteur de données scientifiques Cœus de CleverTap pour segmenter un auditoire en fonction de la forte intensité (ou de la faible intensité) de son intention de réaliser (ou non) un ensemble d'actions, par exemple désinstaller une application ou acheter un billet. À l'aide de trois segments évaluant l'intention (très probable, moyennement probable et peu probable), la segmentation fondée sur l'intention permet de créer des campagnes de messages publicitaires très ciblées afin de pousser certains groupes d'utilisateurs vers un chemin favorisant leur conversion.

« Chez Fandango LATAM, nous embrassons les cultures et les habitudes de visionnement des auditoires sur 5 500 écrans dans 11 pays. La plateforme d'optimisation de l'expérience de CleverTap nous aide à mobiliser la clientèle de façon personnalisée tout en stimulant la croissance sur une seule plateforme intégrée d'applications Web et mobiles », a déclaré Sergio Tang, directeur marketing chez Fandango LATAM. « L'utilisation de la segmentation fondée sur l'intention nous a permis de cerner de manière proactive un sous-ensemble d'utilisateurs susceptibles de désinstaller l'application à partir d'une base de données concernant les habitudes d'installation d'applications de près d'un million d'utilisateurs. L'envoi de campagnes ciblées à un sous-ensemble de 2 000 à 3 000 personnes a permis de réduire nos taux de désinstallation de 1 à 2 % et a considérablement réduit le coût de nos campagnes publicitaires. »

Grâce au déploiement de la segmentation fondée sur l'intention de CleverTap, Fandango LATAM établit un contexte plus exhaustif pour ses stratégies marketing et élabore de nouvelles façons de fournir des expériences convaincantes, notamment :

en optimisant le coût par acquisition;

en haussant le nombre d'utilisateurs mensuels actifs;

en optimisant le rendement des dépenses marketing;

en créant des messages, du contenu original et des offres pour les utilisateurs indécis.

Fandango LATAM s'éloigne des efforts marketing statiques suivant les règles pour adopter une philosophie marketing axée sur des objectifs qui identifie les segments de clientèle les plus susceptibles d'atteindre un résultat en fonction d'interactions numériques dynamiques et en temps réel des utilisateurs pour une approche beaucoup plus contextuelle et évolutive.

« Les équipes responsables de la croissance consacrent souvent une part importante de leur budget marketing à la recherche de nouveaux utilisateurs. Toutefois, l'augmentation de la conversion, de la valeur à vie et des taux de rétention de la clientèle demeure un défi permanent. Grâce à la segmentation fondée sur l'intention, vous pouvez adopter différentes stratégies publicitaires pour pousser les indécis à acheter un service ou un produit, ou vous pouvez tenter le tout pour le tout afin de convaincre le groupe d'utilisateurs le moins susceptibles de faire un achat. Vous pouvez même choisir de ne pas intervenir auprès de l'auditoire "le plus susceptible de procéder à un achat". Comprendre l'intention est une technique d'optimisation de campagne publicitaire assez forte pour augmenter les taux de conversion et réduire le taux de désabonnement », a déclaré Sunil Thomas, cofondateur et chef de la direction de CleverTap.

À propos de CleverTap

CleverTap, une plateforme de gestion du cycle de vie client, aide les marques à offrir à grande échelle, des expériences merveilleuses. Plus de 8 000 sociétés autour du globe, dont Vodafone, Star, Fandango LATAM, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow, font confiance à CleverTap pour mettre à exécution des offres personnalisées et renforcer les effets du marketing omnicanal tout au long du cycle de vie client. CleverTap est appuyée par des sociétés de capital-risque de premier ordre, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et exerce ses activités à San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez la société sur LinkedIn et Twitter.

À PROPOS DE FANDANGO LATAM

Fandango Latam (www.fandango.lat) est une filiale de Fandango Media LLC, une société de NBCUniversal et Warner Bros, qui est présente dans onze pays de la région, dont le Mexique, la Colombie, le Chili, le Pérou et l'Argentine. Au Brésil, Ingresso exploite ses activités à titre de filiale de Fandango.

