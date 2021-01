Familles, bibliothèques et groupes d'alphabétisation célébreront virtuellement la Journée de l'alphabétisation familiale

TORONTO, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Malgré les règles de distanciation physique toujours en place un peu partout au pays, de nombreux groupes font preuve de créativité pour participer virtuellement à l'édition annuelle de la Journée de l'alphabétisation familiale, qui se déroulera le 27 janvier.

Créée en 1999 par ABC Alpha pour la vie Canada, la Journée de l'alphabétisation familiale en est cette année à sa 22e édition et vise à encourager la lecture et d'autres activités axées sur la littératie au sein des familles. Tous les ans, des groupes d'un océan à l'autre organisent des événements dans le cadre desquels sont offertes des activités d'apprentissage amusantes. Cette année, la plupart des activités seront présentées virtuellement.

« Nous voulons féliciter tous les groupes qui se sont engagés à célébrer une fois de plus la Journée de l'alphabétisation familiale, malgré les défis liés à l'organisation d'événements physiques », souligne Mack Rogers, directeur administratif d'ABC Alpha pour la vie Canada. « L'alphabétisation et l'apprentissage en famille devraient toujours être une priorité. Se réunir en famille chaque jour pour lire, jouer à des jeux de société ou préparer le repas peut aider à favoriser les compétences en littératie des enfants, mais aussi celles des adultes. »

Le thème de cette année, « Parcourir le monde ensemble », encourage les familles à utiliser leur imagination pour explorer le monde. Cela peut se faire grâce à des activités telles que la planification de vacances de rêve, la découverte d'une autre culture ou la préparation d'un plat exotique.

Barbara Reid, auteure et illustratrice en pâte à modeler canadienne primée, est à nouveau présidente honoraire de la Journée de l'alphabétisation familiale. Elle animera un événement virtuel destiné à toutes les familles du pays, qui comprendra une démonstration de la façon d'utiliser de la pâte à modeler pour créer une image.

« Je suis très heureuse de m'associer de nouveau à ABC Alpha pour la vie pour faire connaître l'importance de l'alphabétisation familiale, s'enthousiasme l'artiste. Nul besoin de prendre l'avion pour explorer de nouveaux horizons passionnants. Vous pouvez apprendre et découvrir des choses fantastiques dans votre propre jardin. Le thème de cette année est idéal pour permettre aux familles d'apprendre ensemble dans le confort et la sécurité de leur foyer. »

Les personnes intéressées à célébrer la Journée de l'alphabétisation familiale avec nous n'ont qu'à visiter le fld-jaf.ca, où ils trouveront des activités et du matériel d'apprentissage gratuits, ou un événement dans leur communauté. Voici quelques exemples d'événements organisés un peu partout au pays :

Le NWT Literacy Council de Yellowknife , dans les Territoires du Nord-Ouest, présente un défi en ligne où les familles sont encouragées à faire une activité de la fiche de conseils de la Journée de l'alphabétisation familiale de Barbara Reid et à soumettre une photo pour participer à un tirage au sort.

de , dans les Territoires du Nord-Ouest, présente un défi en ligne où les familles sont encouragées à faire une activité de la fiche de conseils de la de et à soumettre une photo pour participer à un tirage au sort. Le Centre for Family Literacy d' Edmonton , en Alberta , organise un carnaval d'alphabétisation familiale. Pendant quatre jours consécutifs à compter du 27 janvier, une activité sera partagée sur YouTube, puis le carnaval se terminera en direct sur Zoom le 5 e jour.

d' , en , organise un carnaval d'alphabétisation familiale. Pendant quatre jours consécutifs à compter du 27 janvier, une activité sera partagée sur YouTube, puis le carnaval se terminera en direct sur Zoom le 5 jour. La bibliothèque municipale d' Okotoks , en Alberta , organise une « course autour du monde » virtuelle. Les familles utiliseront Google Earth pour accumuler des points de navigation parmi les sites les plus intéressants, passionnants et mystérieux du monde.

, en , organise une « course autour du monde » virtuelle. Les familles utiliseront Google Earth pour accumuler des points de navigation parmi les sites les plus intéressants, passionnants et mystérieux du monde. L'organisme Read Saskatoon de Saskatoon , en Saskatchewan , encourage les familles à visiter la bibliothèque Wheatland Regional ou une des bibliothèques municipales de Saskatoon pour récupérer une carte postale. Les 100 premières familles à envoyer une carte postale dûment remplie recevront un nouveau livre!

de , en , encourage les familles à visiter la bibliothèque Wheatland Regional ou une des bibliothèques municipales de pour récupérer une carte postale. Les 100 premières familles à envoyer une carte postale dûment remplie recevront un nouveau livre! La bibliothèque Border Regional Library de Virden , au Manitoba , offre une trousse virtuelle d'heure du conte au village et d'activités sur son site Web et ses plateformes de médias sociaux. La trousse offre assez d'activités familiales pour sept jours.

de , au , offre une trousse virtuelle d'heure du conte au village et d'activités sur son site Web et ses plateformes de médias sociaux. La trousse offre assez d'activités familiales pour sept jours. L'équipe de planification de South Mountain à Hamilton , en Ontario , demande aux résidents de South Mountain Hamilton de soumettre ou de recommander un titre de livre à d'autres lecteurs via les médias sociaux ou par courriel. Un tirage au sort aura lieu le 27 janvier et les gagnants recevront un ensemble de livres.

à , en , demande aux résidents de South Mountain Hamilton de soumettre ou de recommander un titre de livre à d'autres lecteurs via les médias sociaux ou par courriel. Un tirage au sort aura lieu le 27 janvier et les gagnants recevront un ensemble de livres. Le Early Childhood Family Resource Centre of Westmorland Albert à Dieppe , au Nouveau-Brunswick, organise une séance d'information sur la sélection de livres adaptés à l'âge des bébés. La séance sera animée par un orthophoniste qui expliquera également aux parents comment commencer à développer les capacités de lecture et d'écriture de leurs tout-petits.

à , au Nouveau-Brunswick, organise une séance d'information sur la sélection de livres adaptés à l'âge des bébés. La séance sera animée par un orthophoniste qui expliquera également aux parents comment commencer à développer les capacités de lecture et d'écriture de leurs tout-petits. La bibliothèque publique de New Glasgow , en Nouvelle-Écosse, offre des livres pour enfants gratuits dans le cadre du programme d'alphabétisation Adopt-a-Library. Communiquez avec leur équipe pour des précisions.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Journée de l'alphabétisation familiale, pour accéder à des ressources gratuites ou pour trouver un événement dans votre collectivité, consultez fld-jaf.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer les organisations qui font la promotion de la littératie chez les adultes. Nous concevons du matériel et des ressources d'apprentissage de niveau débutant de grande qualité, rédigés dans un langage clair, et nous appuyons leur utilisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous les citoyens ont la chance de développer les outils dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences essentielles et en alphabétisation.

Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de la littératie chez les adultes, visitez abcalphapourlavie.ca , ou suivez-nous sur Twitter à la page @abclifeliteracy ou sur Facebook à la page www.facebook.com/abclifeliteracy

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Renseignements: Ashley Tilley, Communications, ABC Alpha pour la vie Canada, 647 326-9693, [email protected]

Liens connexes

http://abclifeliteracy.ca/