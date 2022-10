La seule plateforme unifiée d'investissement et de gestion des risques pour la cryptomonnaie, FalconX 360, simplifie l'investissement en cryptomonnaies grâce à sa nouvelle capacité révolutionnaire dans l'industrie

SAN FRANCISCO, 14 octobre 2022 /CNW/ - FalconX , une plateforme d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels, a annoncé aujourd'hui le lancement de FalconX 360, la première et la seule plateforme unifiée d'investissement et de gestion des risques de l'industrie de cryptomonnaies qui fournit aux investisseurs institutionnels tous les avantages possibles des capacités d'exécution du spectre et des rapports de bout en bout pour l'ensemble de leur portefeuille de biens numériques.

Grâce à FalconX 360, pour la toute première fois, les investisseurs institutionnels peuvent obtenir des capacités de marges croisées dans le cadre de leurs investissements en cryptomonnaies au sein d'une interface utilisateur unique. Grâce à une plateforme unique, les clients de FalconX ont désormais accès à 94 % de la liquidité mondiale, de la position et des données postérieures aux opérations pour certains échanges de produits dérivés de gré à gré, des participations institutionnelles et la capacité d'emprunter sur l'ensemble de leurs soldes et positions, le tout avec un moteur de gestion du risque intégré.

La capacité de tout contrôler lorsque vous en avez le plus besoin

Dans la foulée de la réduction des risques la plus importante jamais observée sur les marchés des cryptomonnaies et du financement traditionnel, FalconX offre une stabilité dont les investisseurs institutionnels ont grandement besoin, ainsi qu'une grande facilité d'utilisation.

La volatilité des marchés exige que les gestionnaires de portefeuille et les négociateurs surveillent et gèrent toutes les formes de risque en temps réel, qu'ils soient opérationnels, de marché et de contrepartie, et ce sur l'ensemble de leur portefeuille. Mais la fragmentation des plateformes et des échanges de cryptomonnaies a rendu impossibles la vue unifiée des actifs et des passifs et l'exécution transparente des stratégies, car les investissements sont répartis dans des douzaines de portails et de comptes. Cet aspect rend la gestion du risque inefficace et lourde, et fait qu'il est presque impossible aux investisseurs d'évaluer leur position globale sur le marché.

FalconX 360 résout ce problème en donnant aux institutions une prise de contrôle complète pour accéder aux possibilités et réduire les risques dans l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques, le tout à partir d'un seul tableau de bord afin de profiter d'une efficacité opérationnelle optimale. FalconX 360 offre aux institutions tout le nécessaire pour l'ensemble de leur parcours dans le domaine des cryptomonnaies.

« Les institutions viennent de perdre plus de 2 milliards de dollars avec la plus importante réduction du levier d'endettement du marché des cryptomonnaies que nous ayons jamais connu, et les investisseurs recherchent avidement une solution pour atténuer le risque et équilibrer correctement leur portefeuille afin de protéger leurs positions et les intérêts de leurs clients, a déclaré Samir Ghosh, chef des produits. FalconX 360 résout ce problème. Grâce à notre solution intégrée de gestion de trésorerie et à nos outils de calcul des marges pour l'ensemble des portefeuilles, les investisseurs ont désormais la possibilité d'optimiser leur couverture du marché à l'aide d'un portail unique et simplifié offrant une stabilité, une visibilité, une sécurité et des contrôles des risques sans précédent. »

La bonne solution, du démarrage à l'expansion

Au fur et à mesure que la transformation des actifs numériques se poursuit, de plus en plus d'investisseurs institutionnels arrivent sur le marché et des investisseurs expérimentés cherchent à élargir leurs stratégies afin de se positionner à l'avant-garde de l'avenir de la finance. Pourtant, le statu quo pose des risques opérationnels importants, car les outils et les relations nécessaires pour évaluer les rendements sont fragmentés. Les fournisseurs de crédit ne peuvent pas évaluer facilement le risque. Le fait d'avoir plusieurs utilisateurs d'un fonds qui accèdent à plusieurs plateformes crée une situation incohérente et difficile à vérifier.

En combinant la liquidité, la visibilité et la gestion complètes des cryptomonnaies en une seule solution, FalconX 360 facilite non seulement l'exécution de n'importe quel type d'opération sur pratiquement toutes les plateformes de liquidité des cryptomonnaies à même un seul compte, mais elle permet également aux investisseurs de gérer le risque sur l'ensemble de leur portefeuille grâce à la solution de contrepartie unique éprouvée de FalconX.

« FalconX 360 est une plateforme extrêmement complète qui simplifie la gestion des cryptomonnaies avec une efficacité opérationnelle et financière sans précédent, a déclaré Alessandro Balata, gestionnaire de portefeuille chez Fasanara Capital. La réactivité de l'équipe et les capacités de la plateforme sont impressionnantes, ce qui permet de gérer tous nos comptes de façon simple et intuitive. »

Une plateforme complète et simple d'utilisation représente l'avenir de l'investissement en cryptomonnaies

FalconX 360 soutient les investisseurs institutionnels à diverses étapes de l'investissement, de la première opération à la gestion de portefeuille plus sophistiquée, y compris les participations, les produits dérivés et les services de premier ordre. Les investisseurs peuvent profiter de toute la gamme d'offres de courtage de premier ordre de FalconX avec une efficacité de capital supérieure tout en obtenant une vision claire de leurs positions sur chaque plateforme de liquidité.

« La fragmentation des plateformes et des relations rend difficile l'obtention d'une vue d'ensemble et peut également soulever des préoccupations en matière de sécurité. Il existe beaucoup de plateformes pour échanger, emprunter ou gérer des opérations. FalconX intègre tout cela en une plateforme conviviale, a déclaré Josh Anderson, président de Geometric Management Ltd. Ils ont été un partenaire formidable, attentif et attentionné vis-à-vis nos besoins opérationnels. »

Les principales caractéristiques de la plateforme comprennent :

La capacité de voir et de gérer la marge entre les portefeuilles afin de protéger votre position et d'améliorer la productivité du capital.

Un accès à plus de 70 sites de liquidité avec routage intelligent intégré, gestion de la trésorerie, gestion des risques et opérations.

Le suivi en temps réel des soldes et des positions avec des rapports intersystème intégrés au même endroit, une fonctionnalité qui prendrait des mois d'intégration technique pour monter soi-même un système semblable. FalconX 360 élimine ce fardeau, permettant aux institutions de se concentrer sur le service aux investisseurs plutôt que de bâtir un système complexe et adapté qu'elles doivent ensuite entretenir.

Le nouveau module Orderbook exclusif de FalconX permet aux investisseurs de négocier directement avec FalconX, tout en bénéficiant des meilleurs prix sur les marchés mondiaux de liquidité. Contrairement aux autres plateformes qui n'offrent que des liquidités en dollars américains, Orderbook permet aux investisseurs d'accéder au marché des changes mondial, offrant ainsi une réserve de liquidités beaucoup plus importante. La gestion sophistiquée de la trésorerie de FalconX répartit efficacement le capital de manière à ce que FalconX puisse obtenir des liquidités de façon fiable au meilleur prix.

Elle comprend une évolutivité pour étendre les activités de cryptomonnaies, de la négociation au prêt aux produits dérivés, donnant une visibilité complète sur toutes les activités et la capacité de transférer le capital pour répondre aux exigences de marges obligatoires, le tout sur une seule plateforme.

Elle inclut un accès à l'innovation continue de FalconX, y compris des analyses et des renseignements fondés sur les opérations passées pour optimiser le rendement des placements futurs et le maximiser.

À cela s'ajoutent un service de proximité et des solutions personnalisées pour aider les investisseurs institutionnels à développer leurs activités liées aux actifs numériques.

« FalconX 360 est le fondement de l'avenir de l'investissement. Il s'agit de la plateforme sur laquelle nous bâtirons plus de services à valeur ajoutée pour donner aux investisseurs la confiance et la sécurité nécessaires pour réaliser le plein potentiel de l'investissement dans des actifs numériques véritablement mondiaux », a déclaré Raghu Yarlagadda, fondateur et chef de la direction de FalconX.

Pour en savoir plus ou pour commencer à utiliser FalconX dès aujourd'hui, visitez https://falconx.io .

À propos de FalconX

FalconX est une plateforme d'actifs numériques entièrement complète qui permet aux institutions d'accéder à toutes leurs stratégies de cryptomonnaies et de les gérer au moyen d'une seule interface et de flux de travail transparents, ce qui facilite l'exécution des opérations de négociation, des services de premier ordre et de la compensation au même endroit. Le service de cryptomonnaies comme service de FalconX donne des pouvoirs aux grandes banques, aux institutions de technologie financière et aux applications d'investissement pour ajouter facilement des cryptomonnaies à leur offre de produits dans le but de permettre aux milliards d'utilisateurs du monde de pénétrer le marché des cryptomonnaies. L'entreprise est soutenue par des investisseurs comme Accel, Adams Street Partners, Altimeter Capital, American Express Ventures, B Capital, GIC, Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures, Thoma Bravo, Tiger Global Management et Wellington Management. FalconX a des bureaux à Silicon Valley, New York, Chicago, Bengaluru et Malte. Pour en savoir plus, visitez falconx.io ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et s'adresse uniquement aux investisseurs avertis ou institutionnels. Ce document n'est pas (i) une offre, ni une sollicitation d'offre, pour investir dans, acheter ou vendre des intérêts ou des actions, ou pour participer à une stratégie d'investissement ou de négociation (ii) destiné à fournir des conseils comptables, juridiques ou fiscaux, ou des recommandations de placement, ou (iii) une déclaration officielle de FalconX ou d'une de ses sociétés affiliées. Toute information contenue dans ce document n'est pas et ne doit pas être considérée comme de la recherche sur les investissements, de la recherche sur les titres de créance ou de la recherche sur les produits dérivés aux fins des règles de la CFTC ou de tout autre organisme de réglementation pertinent.

Avant de conclure toute transaction proposée, les bénéficiaires doivent déterminer, en consultation avec leurs propres conseillers en investissement, juridiques, fiscaux, réglementaires et comptables, les risques et les avantages économiques, ainsi que les avantages juridiques, caractéristiques et conséquences fiscales, réglementaires et comptables de l'opération. Ce document ne constitue pas un conseil en matière de placements. Dans la mesure prévue par la loi, FalconX n'accepte aucune responsabilité découlant de l'utilisation de cette communication. Ce document peut contenir des informations sur les produits financiers structurés qui impliquent des produits dérivés de gré à gré. Conformément à la loi Dodd-Frank, les produits dérivés de gré à gré ne peuvent être négociés que par des « contractants admissibles au contrat » (« ECP ») tels que définis dans la Section 1a(18) du CEA (7 U.S.C. § 1a(18)). N'investissez pas dans un produit financier structuré à moins d'être un ECP autorisé, de comprendre parfaitement la portée du geste et d'être prêt à assumer les risques associés au produit.

Solios, Inc. est enregistrée comme entreprise fédérale de services monétaires auprès de FinCEN. FalconX Bravo, Inc. est provisoirement inscrite auprès de la U.S. Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en tant qu'opérateur sur contrats d'échange. FalconX Limited est un fournisseur de services d'actifs financiers virtuels de catégorie 3 enregistré en vertu de la loi de 2018 su les actifs financiers virtuels auprès de l'Autorité maltaise des services financiers. FalconX Limited, FalconX Bravo, Inc. et Solios, Inc. sont inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission ou de l'Association nationale américaine des agents de change.

« FalconX » est un nom commercial de FalconX Limited et de ses filiales. Pour plus d'informations sur les entités juridiques qui proposent des produits et services de négociation, si vous envisagez de conclure une transaction sur des produits dérivés, ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial ou de négociation.

