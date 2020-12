Faits saillants du conseil - Une nouvelle tarification sociale pour les vignettes de stationnement

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance mensuelle de décembre, le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension fait plusieurs annonces d'importance de façon à clore l'année 2020 sur une note positive, notamment en termes de sécurité routière et d'inclusion sociale.

Une nouvelle tarification sociale pour les vignettes de stationnement a reçu l'aval du conseil et entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021. Grâce à cette tarification, les ménages à faible revenu pourront se procurer une vignette de stationnement au tarif le plus bas. Les tarifs exigibles pour la délivrance d'un permis de stationnement annuel pour les résidents à faible revenu seront établis pour un seul véhicule seulement, et selon le tarif le plus bas prévu, peu importe le type du véhicule enregistré.

« Avec l'instauration de cette tarification sociale, nous souhaitons nous assurer que les tarifs des vignettes de stationnement demeurent accessibles, incluant pour les familles et les personnes à faible revenu et que la tarification écofiscale en place n'ait pas des effets négatifs en termes d'accessibilité », a souligné Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Deux zones scolaires implantées sur des artères importantes

Sur l'avenue Christophe-Colomb et la rue Jean-Talon Est, la vitesse sera réduite à 30 km/h aux abords des écoles primaires Marie-Favery et Saint-Mathieu. De plus, la vitesse permise sur l'avenue Christophe-Colomb passera de 50 à 40 km/h, en dehors des zones scolaires.

Des panneaux de signalisation seront installés dans les prochaines semaines pour refléter les nouvelles vitesses. Dans les zones scolaires, des panneaux clignotants seront en fonction pour rappeler aux automobilistes de respecter la limite de 30 km/h au début et à la fin des classes, pendant l'année scolaire.

Dans le cadre de Vision Zéro et de son Plan local de déplacement, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite augmenter la sécurité des déplacements et sensibiliser les automobilistes à la limite de vitesse dans les zones scolaires et aux entrées des quartiers résidentiels. La sécurité routière est un élément essentiel à la qualité de vie des résidentes et résidents.

Deux zones scolaires implantées sur des artères importantes

Sur l'avenue Christophe-Colomb et la rue Jean-Talon Est, la vitesse sera réduite à 30 km/h aux abords des écoles primaires Marie-Favery et Saint-Mathieu. De plus, la vitesse permise sur l'avenue Christophe-Colomb passera de 50 à 40 km/h, en dehors des zones scolaires.

Des panneaux de signalisation seront installés dans les prochaines semaines pour refléter les nouvelles vitesses. Dans les zones scolaires, des panneaux clignotants seront en fonction pour rappeler aux automobilistes de respecter la limite de 30 km/h au début et à la fin des classes, pendant l'année scolaire.

Dans le cadre de Vision Zéro et de son Plan local de déplacement, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite augmenter la sécurité des déplacements et sensibiliser les automobilistes à la limite de vitesse dans les zones scolaires et aux entrées des quartiers résidentiels. La sécurité routière est un élément essentiel à la qualité de vie des résidentes et résidents.

Les séances dorénavant les mardis soirs

En 2021, les séances régulières du conseil d'arrondissement auront lieu les mardis soirs au lieu des lundis. Comme à l'habitude, elles se tiendront à 18 h 30 afin de favoriser la participation citoyenne à la vie démocratique de l'arrondissement.

Le calendrier des séances se présente comme suit :

Janvier 2021 : congé

Mardi 2 février 2021 - Mairie d'arrondissement (405, avenue Ogilvy)

Mardi 9 mars 2021 1 - Maison du citoyen (7501, rue François-Perrault)

- Maison du citoyen (7501, rue François-Perrault) Mardi 6 avril 2021 - Mairie d'arrondissement

Mardi 4 mai 2021 - Mairie d'arrondissement

Mardi 1 er juin 2021 - Centre René-Goupil (4121, 42 e Rue)

juin 2021 - Centre René-Goupil (4121, 42 Rue) Mardi 6 juillet 2021 - Mairie d'arrondissement

Août 2021 : congé

Mardi 7 septembre 2021 - Mairie d'arrondissement

Mardi 5 octobre 2021 2 - Maison de la culture Claude-Léveillée (911, rue Jean-Talon Est)

- culture Claude-Léveillée (911, rue Jean-Talon Est) Mardi 23 novembre 2021 3 - Mairie d'arrondissement

- Mairie d'arrondissement Mardi 14 décembre 2021 - Mairie d'arrondissement

Les séances se tiendront aux endroits indiqués ou en mode virtuel en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. Les citoyennes et les citoyens pourront suivre le déroulement de la séance par webdiffusion, en direct ou en différé. Visitez le site Web de l'arrondissement pour plus de détails : montreal.ca/vsp.

« Brigade Neige »

Le conseil d'arrondissement a accordé une contribution financière de 10 000 $ au Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord, pour la période du 8 décembre 2020 au 18 avril 2021, dans le cadre du projet « Brigade Neige ». L'organisme offrira gratuitement un service d'aide au déneigement pour les personnes âgées de 80 ans et plus ou à mobilité réduite. Consultez le site montreal.ca afin de connaître la marche à suivre pour faire une demande.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

_______________________________ 1 En raison de la semaine de relâche 2 Dernière séance avant les élections municipales. Le conseil ne peut plus siéger à compter du vendredi 8 octobre, 16 h 30, à moins d'un cas de force majeure 3 En raison de l'élection municipale le 7 novembre et de l'assermentation

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: sur les vignettes et les zones scolaires : Rachel Vanier, Chargée de communication, 514 237-2473; Renseignements sur les séances du conseil et la Brigade Neige : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 262-3199

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension