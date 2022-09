Faits saillants du conseil d'arrondissement - VSP amorce un virage réglementaire vers la transition écologique et appuie la création d'une nouvelle SDC

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Lors de la dernière séance mensuelle, le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a adopté en première lecture le premier d'une série de trois règlements d'urbanisme en faveur de la transition écologique, lesquels auront pour effet d'ajouter des critères sur le verdissement des propriétés, la rétention des eaux, la réduction des îlots de chaleur, la performance énergétique et la qualité des espaces de vie. Le conseil a également donné son aval à la constitution d'une société de développement commercial englobant les commerces d'une partie du territoire du quartier Villeray.

Résidence de Villeray, aménagement verdi et stationnement vélo - Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

Le projet de règlement RCA04-14003-5 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) » de l'arrondissement a été adopté mardi soir par le conseil. La modification a pour but de remplacer les critères d'analyse existants par de nouveaux critères plus clairs et plus détaillés mettant l'emphase sur la transition écologique, notamment le verdissement, la plantation d'arbres ainsi que la qualité des logements et des espaces de vie. Le projet de règlement vise essentiellement à mieux encadrer les projets visant un changement d'usage vers un usage résidentiel pour tout le territoire.

« La transition écologique doit être de plus en plus centrale dans nos décisions. Et comme le principal levier dont on dispose au niveau municipal en est un règlementaire, c'est là qu'on tente d'apporter les changements les plus significatifs. Alors, nous révisons et améliorons nos façons de faire en matière d'aménagement et de construction afin que la transformation du territoire réponde à nos ambitions en matière de transition écologique », a annoncé Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Avant l'adoption officielle du règlement se tiendront une consultation écrite du 13 au 19 septembre ainsi qu'une assemblée publique de consultation le 27 septembre à 18 h au 405, avenue Ogilvy, salle 201. À la suite de l'adoption d'un tel règlement, les projets de développement qui seront déposés devront dorénavant bonifier leurs aménagements en faveur d'une meilleure qualité de vie, prenant en compte de manière accrue la transition écologique et adaptant la densité en fonction de l'usage demandé.

Au courant des prochains mois, les règlements portant sur le zonage et les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) feront également l'objet de modifications en faveur de la transition écologique.

L'Arrondissement appuie la création de la SDC du quartier Villeray

Lors de cette même séance, le conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a autorisé officiellement la constitution de la société de développement commercial Quartier Villeray. La constitution d'un tel regroupement commercial permettra à 215 entreprises locales de parler d'une même voix d'enjeux communs, d'établir une collaboration efficace avec les décideurs et de constituer une force économique incontournable dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

En mai 2022, une requête a été déposée par des commerçants du quartier auprès de la secrétaire d'arrondissement en prévision de la formation de la SDC Quartier Villeray. Au terme d'un processus de tenue de registre, le conseil d'arrondissement a pu adopter une résolution pour autoriser la constitution de la société. De cette façon, l'Arrondissement appuie l'innovation et la créativité des entreprises des commerces du quartier Villeray pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité. La SDC deviendra un interlocuteur privilégié pour accompagner et faciliter la réalisation de diverses interventions municipales auprès de la communauté.

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]