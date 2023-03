Faits saillants du conseil d'arrondissement - Transition écologique : de nouvelles normes de zonage adoptées et une refonte du règlement sur les PIIA suggérée

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a franchi une seconde étape importante dans la révision de ses règlements d'urbanisme en faveur de la transition écologique : l'adoption finale, lors de la séance du conseil d'arrondissement du 7 mars, du règlement modifiant son règlement de zonage . L'Arrondissement poursuit également son projet en entamant cette fois la refonte de son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).

École Saint-Bernardin - Quartier de Saint-Michel (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Mine de rien, hier, en adoptant des modifications au règlement de zonage, on a posé un geste fort en faveur de la transition écologique. Ça s'est fait de manière sobre, sans tambour ni trompette, en lisant un point à l'ordre du jour, mais ma fierté et mon enthousiasme n'en étaient pas moins débordants. À partir de maintenant, quiconque fera une demande de permis contribuera à la lutte aux changements climatiques. Chaque changement sera effectivement une opportunité de faire mieux, et ça, c'est loin d'être banal », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La modification du règlement sur le zonage de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a été entérinée, à la suite de deux lectures ainsi que d'une consultation écrite et d'une assemblée publique de consultation. Pièce maîtresse au cœur du virage en faveur de la transition écologique, le règlement de zonage a été revu pour y intégrer des mesures concrètes visant à bonifier le verdissement des cours, des façades et des toitures, à favoriser l'agriculture urbaine, à promouvoir la mobilité durable et à améliorer la gestion des eaux pluviales. Les taux d'implantation, le pourcentage de verdissement requis ainsi que les conditions de plantation et d'abattage des arbres ont été modifiés en faveur de la biodiversité urbaine.

De plus, l'Arrondissement poursuit ses efforts en matière de transition écologique et a présenté, en avis de motion, le projet de règlement remplaçant son règlement sur les PIIA lors de la même séance du conseil. Le nouveau règlement mettra aussi de l'avant l'accessibilité universelle des constructions et aménagements. Les nouvelles dispositions du règlement sont orientées pour améliorer la qualité et la résilience des milieux de vie, notamment par la réduction des îlots de chaleur, l'augmentation du verdissement et de la canopée, la réduction de la place de l'automobile et la mise en valeur du patrimoine.

Dans le cadre de l'adoption du projet de refonte du règlement sur les PIIA, une assemblée publique de consultation se tiendra le 22 mars, à 18 h, dans la salle du conseil d'arrondissement. Les citoyennes et citoyens auront l'occasion d'en apprendre davantage sur l'ensemble des modifications proposées et de se prononcer sur le sujet. Une consultation écrite aura également lieu en ligne sur montreal.ca/vsp du 9 au 15 mars 2023.

La modification des règlements sur le zonage et les PIIA fait partie d'une révision des règlements d'urbanisme entamée depuis l'automne 2022 par l'Arrondissement. En novembre 2022, une nouvelle mouture du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) a donné le coup d'envoi de cette importante révision en faveur de la transition écologique.

