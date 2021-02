Faits saillants du conseil d'arrondissement : Plus de verdissement, de souplesse et de représentativité

MONTRÉAL, le 3 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de la première séance de l'année, les membres du conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont autorisé, entre autres, l'octroi d'un contrat destiné à augmenter le verdissement du territoire et la modification de règlements pour l'aménagement de patinoires en ruelles. Les membres du conseil ont également entériné la nomination de nouveaux membres au Comité Consultatif d'urbanisme.

"Nous commençons cette nouvelle année en force : la planification de nombreuses plantations pour le printemps à venir ou encore l'assouplissement de règlements afin d'autoriser l'aménagement de patinoires dans les ruelles non déneigées illustrent notre volonté de continuer à avancer pour le bien-être de toutes et tous. Ce premier conseil fut également l'occasion d'honorer notre engagement en faveur de la diversité en accueillant de nouveaux membres, issus des communautés de notre population, au sein de notre Comité consultatif d'urbanisme", a précisé Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Verdir l'espace urbain, toujours une priorité

Une somme de plus de 650 000 $, puisée à même l'enveloppe budgétaire de programmes de réfection routière de la Ville de Montréal, viendra bonifier les efforts déjà consentis par l'Arrondissement pour accroître le couvert de la canopée urbaine.

Le montant servira à l'achat, la plantation et l'entretien de 270 arbres et de 600 m2 d'arbustes, de vivaces et de graminées. Ces derniers seront plantés dans les fosses, saillies de trottoir et îlots construits - ou en voie de l'être - par la Ville, dans le cadre de travaux de réfection de plusieurs rues et chaussées de l'arrondissement. Ces nouvelles plantations contribueront à améliorer la qualité de l'air, à réduire les îlots de chaleur tout en rendant l'environnement des résidentes et résidents plus agréable et convivial. Les plantations se dérouleront entre avril et juillet 2021 et viendront s'ajouter aux 644 arbres plantés l'an dernier.

Ce programme de plantation fait partie de la stratégie déployée dans le cadre du Plan climat 2020-2030 qui vise, entre autres, la plantation de 500 000 arbres sur le territoire de la Ville d'ici 2030.

Allègement de la réglementation pour des patinoires dans les ruelles

Considérant la pandémie et voulant inciter sa population à jouer dehors, l'Arrondissement propose de modifier ses règlements afin d'autoriser et faciliter l'aménagement de patinoires dans les ruelles non déneigées en période hivernale.

Les modifications permettront à l'Arrondissement de régulariser ces installations temporaires qui étaient jusqu'à présent tolérées. Les patinoires, préalablement autorisées par l'Arrondissement, devront être plus sécuritaires et respecter les consignes sanitaires en lien avec la COVID-19.

De nouveaux membres au CCU

Quatre nouveaux membres se joignent au Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement. Grâce à leur nomination, le comité atteint dorénavant la parité hommes-femmes et représente avec fierté les diverses communautés culturelles présentes au sein de sa population.

À la suite d'un rigoureux processus de sélection amorcé en octobre 2020, deux membres réguliers et deux membres suppléants ont été sélectionnés et amorceront leur mandat dès février. Les nouveaux membres sont : Mme Daniela Manan et M. Karim Guirguis en tant que membres réguliers ainsi que Mme Mathilde Prud'Homme et M. Jonathan Bourque Vacaro en tant que membres suppléants.

