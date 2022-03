Faits saillants du conseil d'arrondissement - Plus de flexibilité pour l'aménagement d'un café-terrasse et plus de logements familiaux

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du mois de mars, le conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a annoncé des mesures visant à aider les commerces locaux à dynamiser leurs activités estivales, dont la révision des normes d'aménagement de café-terrasse et placottoir ainsi que l'élargissement des zones où il est possible d'en aménager.

Les membres du conseil ont également adopté un premier projet de résolution visant la démolition de l'immeuble commercial situé au 8600-8618, avenue De L'Épée et à la construction d'un projet qui comptera une trentaine de logements sociaux destinés aux familles, aux petits ménages et aux personnes seules.

« Nos commerces locaux contribuent à la vitalité de nos quartiers. Bien sûr, on le savait déjà, mais la pandémie l'a davantage révélé. Alors que les rassemblements intérieurs étaient d'abord interdits, puis limités, investir l'espace public s'est avéré stratégique, voire indispensable. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prix du permis est substantiellement réduit cette année encore. Et parce qu'on reconnaît le potentiel rassembleur des ces aménagements, on va encore plus loin en les permettant dans certaines zones auparavant exclues », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

De nouvelles modalités d'installation de café-terrasse

L'arrondissement souhaite élargir l'autorisation de café-terrasse et des placottoirs sur le domaine public aux restaurants et crèmeries qui sont en droits acquis et situés en secteur résidentiel, jusqu'à un maximum de 24 places assises. La nouvelle version du règlement offrira également plus de flexibilité quant à l'utilisation de certains matériaux, au choix de couleurs pour la construction des installations et aux modalités d'éclairage. Finalement, les placottoirs seront dorénavant permis sur le trottoir et les normes d'aménagement sont modifiées en conséquence.

De plus, un autre projet de règlement propose d'autoriser l'aménagement de café-terrasse sur le domaine privé dans toutes les zones où un usage commercial est permis. Actuellement, les cafés-terrasses sur le domaine privé ne sont autorisés que dans les zones de haute intensité commerciale. Dorénavant, leur installation sera possible en cour avant dans toutes les zones destinées à un usage commercial.

On souhaite par ailleurs bonifier les zones commerciales sur la rue Saint-Denis pour inclure les locaux situés sur cette rue, à la hauteur d'intersections avec des rues commerciales, dont les rues de Liège, Jarry Est, Gounod, Villeray et Faillon. Cette modification vise à favoriser la vocation commerciale de ces locaux.

Rappelons qu'il n'y aucun frais d'études pour le renouvellement d'un permis de café-terrasse et les frais pour un nouveau permis sont de 51 $.

De nouveaux logements sociaux à venir dans Parc-Extension

Les membres du conseil d'arrondissement ont adopté un premier projet de résolution visant la démolition d'un bâtiment commercial situé au 8600-8618, avenue De L'Épée et la construction d'un projet de logement social piloté par l'organisme Brique par Brique et par le groupe de ressources techniques ROMEL.

Le projet résidentiel, réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis, comptera à terme trois étages et 31 logements destinés aux familles, petits ménages et personnes seules. Il sera situé dans le quartier résidentiel vivant et diversifié de Parc-Extension et donnera vue sur le parc Howard.

Quatre logements au niveau du rez-de-jardin seront adaptables dans une perspective d'accessibilité universelle. Des plantations arbustives importantes seront implantées en cour avant, tandis que la cour arrière sera un lieu de rencontre axé sur l'agriculture urbaine. Notamment, il est proposé d'y intégrer un potager, des plantes comestibles et deux arbres fruitiers.

