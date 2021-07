Faits saillants du conseil d'arrondissement - Mise en place de quatre fonds de réserve et soutien financier additionnel à des organismes partenaires

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Lors de la séance de juillet, les membres du conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) ont approuvé l'affectation d'une partie du surplus de gestion 2020 pour un montant de plus de 1,8 M$ pour la mise en place de fonds de réserve pour le déneigement (500 000 $), la santé et sécurité au travail (300 000 $), les imprévus (892 500 $) et les mesures transitoires dans le domaine public (200 000 $).

« Les membres du conseil et moi-même tenons à souligner la saine gestion des finances de l'Arrondissement et l'importance du montant réservé pour la mise en place de mesures transitoires d'apaisement de la circulation. La sécurité de toutes et de tous est au cœur de nos priorités et nous nous réjouissons de cette enveloppe budgétaire pour des aménagements en attendant le déploiement de notre plan d'apaisement de la circulation pour l'ensemble des quartiers de VSP », a précisé Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'affectation de ces montants respecte la Politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2020 de la Ville de Montréal. La balance du surplus de gestion de 3, 4 M$ demeurera à l'usage de l'Arrondissement pour se doter d'une marge de manœuvre ou combler d'autres besoins.



Soutien financier important à des organismes de VSP

VSP a accordé à cinq organismes un important soutien financier pour leur permettre d'offrir aux adolescents de 12 à 17 ans, jusqu'en 2023, une alternative aux activités traditionnelles de sports et de loisirs. Ces contributions financières totalisent plus de 758 000 $ pour le Centre communautaire Jeunesse-Unie de Parc-Extension, le Patro Villeray, la Corporation d'Éducation jeunesse, La Grande Porte et les Loisirs communautaires Saint-Michel. Financée par le programme Jeunesse, cette aide permettra aux jeunes désirant s'impliquer activement de participer aux choix, à l'organisation et à la réalisation de leurs activités de loisirs. Les principales activités sont de nature éducative, culturelle, sportive, récréative et de développement personnel et social. Le programme favorise ainsi le développement de jeunes actifs et responsables dans le développement d'activités adaptées à leurs besoins.

Pour augmenter le soutien aux enfants et aux familles vulnérables, l'Arrondissement a accordé une contribution financière totalisant 107 879 $ à quatre organismes partenaires pour les années 2021 et 2022, dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale. La santé mentale et l'appartenance des adolescentes et des adolescents sont au cœur du projet du Centre communautaire Jeunesse-Unie de Parc-Extension. La Corporation de gestion des Loisirs du Parc souhaite créer un programme d'activités sportives pour les jeunes de 10 à 17 ans. L'Organisation des jeunes de Parc-Extension embauchera un ou une musicothérapeute qui se joindra à l'équipe du projet Art et Contes tandis que pour Espace-Famille Villeray, une série d'actions sera posée pour la première transition scolaire dans le but d'améliorer la réussite éducative et la persévérance scolaire des jeunes enfants. De plus, une contribution financière additionnelle de 14 223 $ a également été allouée à Vivre Saint-Michel en santé, pour l'année en cours, pour un projet qui permettra de toucher 67 familles supplémentaires pour soutenir au mieux leurs enfants dans leur réussite éducative.

D'autres actions pour la vitalité commerciale

Deux autres organismes ont reçu une somme totalisant 70 000 $ dans le cadre de l'appel à projets « Soutenir les associations commerciales locales ». Deux projets ont été retenus pour l'Association de la Promenade Jarry, soit la bonification de l'îlot d'été déjà déployé, au coin des rues Villeray et Lajeunesse, en ajoutant du mobilier design pour faire de cette placette publique un point de rencontre incontournable du quartier. Aussi, l'association souhaite mobiliser les commerçants et coordonner toutes les étapes de création d'une SDC pour le quartier de Villeray.

Pour l'Association des commerçants de la rue Saint-Hubert, une placette publique sur la rue De Castelnau, entre les rues Saint-Hubert et Saint-André, sera réalisée en rendant le tronçon piéton et en y intégrant du mobilier et du verdissement.

