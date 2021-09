Faits saillants du conseil d'arrondissement - Le conseil donne l'aval à la constitution de la SDC du Petit-Maghreb et octroie un contrat pour la transformation du parc de Turin

En mai 2021, une requête a été déposée par des commerçants situés sur la rue Jean-Talon Est, entre le boulevard Saint-Michel et le boulevard Pie-IX, auprès de la secrétaire d'arrondissement en prévision de la formation de la SDC du Petit-Maghreb. Au terme d'un processus de tenue de registre, le conseil d'arrondissement a pu adopter une résolution pour autoriser la constitution de la société.

La création de cette SDC permettra à 144 entreprises de parler d'une même voix d'enjeux communs, d'établir une collaboration efficace avec les décideurs et de constituer une force économique incontournable dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les oiseaux feront leur nid au parc de Turin

Dès la mi-septembre, le parc de Turin entamera une bénéfique transformation pour en faire un endroit de rencontre encore plus apaisant et attrayant. Des travaux de plus de 1,3 million de dollars se dérouleront durant l'automne dans la portion sud du parc, près de la rue Jean-Talon Est, entre les rues Chambord et de Lanaudière.

Pour faire écho à la magnifique murale réalisée par l'artiste chilien Mono Gonzalez sur le chalet de parc en 2017, le nouvel espace revêtira la thématique des oiseaux. Une structure de jeu unique en forme d'oiseau prendra place dans l'aire de jeux des 5 à 12 ans. Dans l'aire des 2 à 5 ans, des modules rappelant les cabanes d'oiseaux se relieront en un agréable parcours moteur. En plus, le bois et les matières naturelles seront prédominants dans le choix du mobilier. Ouvrez l'œil en hauteur : une douzaine de nichoirs à oiseaux s'installeront aux arbres existants et aux 12 nouveaux arbres plantés. Les zones aménagées accueilleront également une végétation aux couleurs douces et attrayantes.

Une zone de détente, incluant bancs et tables de pique-nique, et un auditorium naturel s'articuleront autour d'un kiosque culturel, qui pourra recevoir spectacles et prestations culturelles. Des bacs d'agriculture urbaine seront aussi installés à proximité pour y créer un jardin nourricier alimenté par la communauté.

Le projet bénéficie d'une aide financière dans le cadre du Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux de la Ville de Montréal. Les travaux se termineront en novembre de cette année.

