Faits saillants du conseil d'arrondissement - La transition écologique au cœur de la révision des règlements d'urbanisme

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension poursuit son virage réglementaire en faveur de la transition écologique avec une étape charnière : la modification de son règlement de zonage. Au cœur de cette nouvelle réglementation, on retrouve des mesures concrètes pour bonifier le verdissement des cours, des façades et des toitures, favoriser l'agriculture urbaine et promouvoir la mobilité durable.

Agriculture urbaine dans le quartier de Saint-Michel - Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

En bref, l'objectif principal de cette démarche est de réduire les îlots de chaleur dans les quartiers en encourageant la population de l'arrondissement dans ses efforts pour améliorer la qualité de vie et réduire l'impact écologique des constructions et des aménagements extérieurs. Les mesures réglementaires proposées émanent d'une démarche étoffée effectuée au préalable pour identifier les meilleures pratiques en vigueur parmi les arrondissements et villes ayant déjà agi en matière de transition écologique afin de proposer une réglementation efficace, moderne et ambitieuse.

« Pour faire les choses de manière rigoureuse et durable, on a révisé toute la réglementation d'urbanisme et, en quelques mois, on a amorcé ce que j'oserais qualifier de petite révolution verte dans VSP. Spécifiquement sur le zonage, qui est la portion la plus importante, on intervient sur notre territoire pour le rendre plus vert et résilient, l'aménager de manière à réduire les émissions de gaz à effets de serre et encourager une plus grande autonomie, tant énergétique qu'alimentaire », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Dans le cadre de l'adoption du projet de modification du Règlement de zonage 01-283-115 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 01-283 », une assemblée publique de consultation se tiendra le mardi 17 janvier, à 18 h, dans la salle du conseil d'arrondissement. Les citoyennes et citoyens auront l'occasion d'en apprendre davantage sur l'ensemble des modifications proposées et de se prononcer sur le sujet. Une consultation écrite aura également lieu en ligne sur montreal.ca du 12 décembre 2022 au 18 janvier 2023.

Ce projet de règlement s'inscrit dans le cadre d'une série de modifications annoncée par l'Arrondissement en faveur de la transition écologique. Une nouvelle mouture du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), entrée en vigueur au début du mois de novembre 2022, a constitué le premier volet de ce vaste chantier de révision réglementaire. Cette modification sera suivie par la proposition d'un nouveau règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et d'une mise à jour du règlement sur les usages conditionnels en début d'année 2023.

