Faits saillants du conseil d'arrondissement - Gestion rigoureuse, dernières modifications réglementaires et reconduction d'un programme de subventions en faveur de la transition écologique

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Hier, lors de la séance mensuelle, le conseil a déposé le rapport des faits saillants sur la situation financière 2022 de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. L'Arrondissement présente un excédent de 440 000 $, démontrant ainsi sa capacité à assurer une gestion rigoureuse des finances publiques, et ce, dans un contexte hautement inflationniste. Il a également franchi l'étape finale des modifications réglementaires en faveur de la transition écologique avec l'adoption des modifications au Règlement sur les usages conditionnels. Les membres du conseil ont aussi donné leur aval à la reconduction du programme de subventions pour l'achat de couches lavables et produits d'hygiène féminine durables.

« Le modeste surplus dégagé en 2022 témoigne de notre sérieux à bien gérer l'argent des contribuables, mais atteste également de la nécessité d'une réflexion plus large sur le financement de nos activités. Rajeunir nos parcs, sécuriser et verdir nos rues, fournir des milieux de vie actifs et intéressants pour les jeunes et moins jeunes, réduire les inégalités territoriales présentes depuis trop longtemps dans l'arrondissement : les défis ne manqueront pas dans les prochaines années, et il nous faudra trouver les moyens de nos ambitions », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Une saine gestion financière centrée sur les besoins et la qualité de vie de la population de VSP

En 2022, le budget de fonctionnement de l'Arrondissement s'élevait à 61 669 100 $. L'exercice financier de 2022 s'est terminé avec un excédent de 440 000 $. L'Arrondissement a consacré une part importante de son budget à la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation, à l'implantation de modifications réglementaires en faveur de la transition écologique, à la plantation massive d'arbres ainsi qu'au déploiement de nouveaux liens cyclables et d'actions concertées pour prévenir la violence chez les jeunes.

Les dépenses d'immobilisations financées par règlement d'emprunt totalisent 5,9 M$. De ce montant, 4,2 M$ ont été alloués au Programme de réfection routière. Un plan d'apaisement a notamment été déployé dans Parc-Extension et plusieurs écoles ont bénéficié de mesures d'atténuation, telles que la bonification du marquage écolier, la construction de saillies de trottoirs ou encore l'ajout de feux de circulation.

Plus d'un million a été injecté dans le programme de protection des immeubles. Cette somme a servi à la rénovation de l'aréna de Saint-Michel et des chalets des parcs Gary-Longhi, Howard, De Normanville et Sainte-Yvette.

Enfin, 0,6 M$ a été affecté au réaménagement complet des parcs Howard et De Turin. Cette somme a, en outre, permis de finaliser le réaménagement des parcs Julie-Hamelin et Nicolas-Tillemont et d'entamer celui du parc George-Vernot.

Le rapport complet des faits saillants sur la situation financière 2022 de VSP est disponible dans la section des documents financiers du site Web de l'Arrondissement.

Dernière adoption réglementaire en faveur de la transition écologique

Lors de la séance du conseil, le Règlement modifiant le Règlement sur les usages conditionnels a obtenu son adoption finale. Les modifications de ce règlement, en venant autoriser les stationnements commerciaux ou communautaires écoresponsables, visent la bonification du verdissement et la réduction des îlots de chaleur. Par ailleurs, des dispositions au sujet des terrasses commerciales ont aussi été intégrées dans le but d'élargir cet usage sur le territoire de l'arrondissement.

Le Règlement sur les usages conditionnels est le dernier règlement à être révisé en 2023 dans le cadre de la grande révision réglementaire en faveur de la transition écologique amorcée par l'Arrondissement depuis l'automne 2022. Ce sont quatre règlements d'importance qui ont été révisés afin d'inclure des dispositions visant entre autres à améliorer la qualité et la résilience des milieux de vie, à réduire les zones minéralisées et à augmenter la présence végétale et la canopée.

Reconduction du programme de subventions pour l'achat de couches lavables et produits d'hygiène féminine durables

En accord avec ses ambitions en faveur de la transition écologique, le conseil d'arrondissement a décidé de renouveler ce programme pour l'année 2023/2024. Une contribution financière de 25 000 $ sera accordée à l'organisme communautaire Espace-Famille Villeray qui gère cette initiative depuis ses débuts.

Les parents résidents de l'arrondissement ayant des enfants de moins de 36 mois pourront obtenir un remboursement de 75 %, jusqu'à un maximum de 150 $, pour l'achat de couches lavables et autres produits réutilisables admissibles. Quant aux produits d'hygiène féminine durables , 75% des dépenses seront remboursées dans la limite de 75 $ d'achats. Parmi les items acceptés, on retrouve les serviettes hygiéniques, les culottes, les coupes, les éponges et les maillots de bain menstruels lavables ou tout autre produit d'hygiène féminine réutilisable.

Le programme de subventions sera offert à compter du 12 juin prochain sur le site Web d' Espace-Famille Villeray , jusqu'au 24 mai 2024 ou épuisement des fonds. L'octroi des subventions est soumis à des critères d'admissibilité.

