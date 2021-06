Faits saillants du conseil d'arrondissement - Budget participatif de Montréal : votez pour les projets de votre arrondissement - Les démarches de constitution de la SDC du Petit Maghreb se poursuivent

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Lors de la séance de juin, la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) a fait l'annonce des trois projets de l'arrondissement qui seront susceptibles d'être mis en œuvre sur son territoire dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal et a invité les citoyennes et les citoyens à voter du 11 juin au 11 juillet pour leurs projets préférés. Par ailleurs, le conseil d'arrondissement a pris acte de la requête de commerçants de la rue Jean-Talon Est pour se constituer en société de développement commercial. Prochainement, une tenue de registre aura lieu pour valider le processus souhaité.

« J'ai le plaisir de vous annoncer que les projets de VSP soumis au vote concernent l'aménagement de cuisines collectives, la construction d'une serre quatre saisons et l'implantation d'espaces pour développer la motricité des tout-petits à vélo. Votez dès le 11 juin! Vos votes sont importants afin qu'au moins un de ces projets puisse se réaliser sur notre territoire! », a précisé Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Lors du vote en ligne, vous pourrez choisir les projets que vous jugerez les plus bénéfiques pour votre communauté parmi l'ensemble des projets proposés par la Ville. Cette dernière annoncera les projets lauréats durant l'été 2021 et amorcera leur réalisation.

Pour découvrir les projets de VSP : montreal.ca/vsp

Pour voter dès le 11 juin : realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl

Le budget participatif est un processus qui permet à la population de décider de l'affectation d'une partie du budget municipal. Pour la première édition, la Ville a réservé 10 M$ à son budget d'investissement pour réaliser des idées soumises par la population qui contribuent à la transition écologique et sociale.

Procédures en cours pour la constitution d'une première SDC

Une requête pour la constitution d'une société de développement commercial sous la dénomination SDC du Petit-Maghreb, signée par une vingtaine d'établissements d'affaires de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Pie-IX et Saint-Michel, a été présentée au conseil d'arrondissement. D'ici les prochaines semaines, l'Arrondissement réalisera une tenue de registre à distance pour valider le souhait de constitution en SDC auprès des commerçants de cette artère commerciale. Tous les établissements concernés recevront un avis les informant de l'ouverture d'un registre.

La création d'une SDC est un moyen significatif pour favoriser le maintien et le développement d'une artère commerciale et d'y préserver un grand nombre d'activités d'affaires. Le maintien de secteurs d'emplois, au cœur des quartiers, est d'une grande importance en ce qui a trait aux dynamiques de mobilité urbaine, de qualité des milieux de vie et de bien-être de la collectivité.

Depuis près de 14 ans, la communauté d'affaires de ce quartier souhaite s'organiser afin de promouvoir le secteur et faire prospérer ses membres. La création d'une SDC aiderait à stabiliser et pérenniser les efforts des commerçants, tout en leur donnant les moyens financiers pour atteindre leurs objectifs.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: sur le budget participatif : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected] ; Renseignements sur la SDC : Rachel Vanier ,Chargée de communication, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension