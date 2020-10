Faits saillants du conseil - Aides financières exceptionnelles de 123 500 $ aux organismes et de 25 000 $ aux artères commerciales de l'arrondissement

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Lors du dernier conseil d'arrondissement, les élus ont accordé une contribution financière exceptionnelle totalisant 93 500 $ à 15 organismes de l'arrondissement désignés dans le cadre du Fonds local d'aide COVID-19 de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension afin de soutenir la population de son territoire. Également, l'arrondissement a accordé un soutien financier de 25 000 $ à la Promenade Jarry et à l'Association des commerçants de la rue Saint-Hubert afin de stimuler la vitalité des artères commerciales.

L'appel à projets fut un énorme succès, au total 35 demandes ont été reçues par le comité d'analyse qui a dû faire des choix difficiles. La somme du Fonds local d'aide, constituée de 43 500 $ des Caisses Desjardins du Cœur-de-l'Île, du Centre-nord de Montréal et du Centre-est de Montréal et de 50 000 $ de l'arrondissement, permettra aux organismes d'augmenter ou d'adapter leurs services à la population de l'arrondissement en raison de la COVID-19.

Les organismes ci-dessous bénéficient d'une aide temporaire pour soutenir leurs projets porteurs de sens en cette période de pandémie en lien avec la bonification de l'aide alimentaire pour les plus vulnérables, l'écoute active par des intervenants auprès des personnes en difficulté, l'aménagement de locaux plus sécuritaires, la réussite éducative à l'aide d'outils particuliers destinés aux enfants et plus encore.

Carrefour populaire de Saint-Michel

Première Ressource, aide aux parents

Mon resto Saint-Michel

Joujouthèque Saint-Michel

Projet Ado-Communautaire en Travail de rue

Ressource Action-Alimentation

Cuisines et vie collectives Saint-Roch

Centre des aînés de Villeray

Patro Le Prevost

Corporation de gestion des Loisirs du Parc

Centre Lasallien Saint-Michel

Loisirs communautaires Saint-Michel

La Grande Porte

ACEF du Nord de Montréal

Maison de Quartier Villeray

En complément de cette somme, viennent s'ajouter les contributions de M. Frantz Benjamin, député de Viau, et M. Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion, à la hauteur de 10 000 $ et de 20 000 $ respectivement, créant un Fonds local d'aide total de 123 500 $. Via le programme de Soutien à l'action bénévole, les deux députés provinciaux encouragent la création de quatre projets du Centre génération emploi, de la Joujouthèque Saint-Michel, du Mouvement contre le viol et l'inceste et de la Bibliothèque des jeunes de Montréal.

Pour connaître tous les projets soutenus par les partenaires financiers, consultez le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

VSP participe au sociofinancement pour l'achat local

L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'associe à la campagne J'aime Villeray : j'achète Villeray!, en partenariat avec La Ruche et Desjardins. D'abord lancée en août, la campagne d'achat de chèques-cadeaux se poursuivra en novembre, entre autres grâce au financement de 25 000 $ de l'arrondissement. Cette seconde phase inclura tous les commerces situés dans le quartier de Villeray ainsi que dans la partie de Parc-Extension située à l'est du parc Jarry, entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue Casgrain.

Dans le cadre du programme « Du cœur à l'achat », Desjardins se joint à l'initiative et bonifiera les montants amassés jusqu'à concurrence de 30 000 $. Les sommes seront remises à la Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray, à la table de quartier de Parc-Extension et à Vivre Saint-Michel en santé.

