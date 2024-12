Faites une passe avec eZmax : Offrez le sport en cadeau aux jeunes dans le besoin

LAVAL, QC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - eZmax lance l'initiative « Faites une passe avec eZmax » visant à offrir aux jeunes de milieux défavorisés l'opportunité de découvrir la joie du sport. En collectant des équipements sportifs neufs et usagés, cette nouvelle campagne facilite l'accès au sport pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de pratiquer l'activité physique de leur choix.

Tous les dons (ballons de soccer, équipements de hockey, etc.), seront remis à la Fondation sablon, qui les redistribuera aux jeunes dans le besoin. Ce partenariat garantit que chaque don atteindra directement les jeunes des milieux défavorisés.

Comment participer ?

La tournée du 13 décembre : contactez-nous pour savoir si nous passons dans votre région pour recueillir les dons : [email protected] .

: contactez-nous pour savoir si nous passons dans votre région pour recueillir les dons : . Le 16 décembre de 8 h 00 à 14 h 00, eZmax acceptera les dons à son siège social au 2500 Boulevard Daniel-Johnson, Bureau 800, Laval , Québec, H7T 2P6.

« Animés par notre vision inspirée des stratégies sportives, nous désirons offrir aux jeunes l'opportunité de grandir grâce à l'esprit d'équipe et à la confiance en soi. Nous croyons que chaque enfant devrait avoir l'opportunité de pratiquer le sport de son choix », affirme Caroline Charbonneau, cheffe de la direction, eZmax.

Les Solutions eZmax inc.

Les Solutions eZmax inc. est le principal fournisseur de solutions logicielles tout-en-un pour les courtiers immobiliers au Canada, offrant une intégration fluide des fonctions comptables, de gestion de back-office et des transactions. eZmax propose également eZsign, une solution de signature électronique polyvalente. Forts de plus de 30 ans d'expertise dans le secteur, eZmax propose des solutions performantes, soutenues par un service client cinq étoiles. Pour en savoir plus, visitez ezmax.ca.

La Fondation sablon : un catalyseur de potentiel

Depuis 1999, la Fondation sablon apporte un soutien financier à sablon afin de lui permettre de réaliser sa mission d'aider les jeunes de tous les milieux à développer leur plein potentiel par le sport et le plein air. En 2023-2024, 9 124 jeunes ont bénéficié de l'appui financier de la fondation, que ce soit pour participer aux activités du Centre sablon, à celles du P'tit Bonheur ou par le biais des programmes dans la communauté.

Contact : Marie-Louise Beauchesne, Responsable principale des communications, Les Solutions eZmax inc., [email protected]