Réservez dès maintenant et obtenez jusqu'à 50 % de rabais pendant le pic de la saison des cerisiers en fleurs

TOKYO, 15 novembre 2024 /CNW/ - L'hôtel Tokyo Dome (1-3-61 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo; directeur général : Fumiyuki Munakata), situé au cœur de Tokyo, est heureux d'annoncer une offre exclusive pour la saison 2025 des cerisiers en fleur. Les invités peuvent profiter d'un rabais pouvant atteindre 50 % sur l'hébergement, offert seulement pour une durée limitée.

Cette offre exclusive offre l'occasion idéale de vivre un séjour agréable au cœur de la beauté époustouflante des cerisiers en fleurs du Japon. Avec l'hôtel Tokyo Dome comme base, plongez-vous dans le charme et l'élégance du Japon pendant cette saison pittoresque.

Facilement situé près d'emplacements d'observation de cerisiers en fleur de premier ordre comme Chidorigafuchi, Rikugien et Ueno Park, l'hôtel offre un accès facile à ces sites par transport en commun.

De plus, les jardins Koishikawa Korakuen, l'un des jardins adjacents à l'hôtel, attirent de nombreux visiteurs chaque année et sont inclus dans ce plan d'hébergement spécial avec des billets de jardin gratuits pour nos invités.

Fondé en 1629 par Yorifusa Tokugawa, le premier seigneur de la famille Mito Tokugawa, et achevé par le deuxième seigneur, Mitsukuni, Koishikawa Korakuen Gardens est l'un des plus anciens jardins de l'époque d'Edo créés par des seigneurs féodaux. Il offre un environnement serein et historique idéal pour profiter de la saison des cerisiers en fleurs.

Cette offre spéciale est disponible exclusivement sur le site Web officiel de l'hôtel Tokyo Dome pour les réservations pendant la période de séjour du 20 mars au 13 avril 2025. Découvrez la splendeur du printemps au Japon, un événement incontournable que chaque visiteur devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Admirez le paysage emblématique des cerisiers en fleurs au Tokyo Dome Hotel, une marque de la beauté saisonnière du Japon.

Pour activer ce programme spécial, veuillez utiliser le code d'accès [2025skr] à l'adresse URL suivante.

Site Web officiel de l'hôtel Tokyo Dome URL : https://www.tokyodome-hotels.co.jp/e/

À propos de l'hôtel Tokyo Dome

L'hôtel Tokyo Dome a ouvert ses portes le 1er juin 2000 à Tokyo Dome City, l'un des plus grands centres de divertissement du centre de Tokyo. L'hôtel embrasse les trois concepts que la ville de Tokyo Dome aspire à réaliser : voir, jouer et se détendre. L'hôtel aspire également à aller au-delà d'une simple installation de détente, pour devenir un espace rempli de divertissement qui intègre des éléments de plaisir et de divertissement. L'immeuble de grande hauteur compte 3 étages sous le sol et 43 étages au-dessus du sol, des tours d'une hauteur de 155 mètres et une surface de plancher totale de 105 856,6 . L'hôtel compte 1 006 chambres, 9 restaurants et salons (y compris un restaurant géré par l'hôtel à l'extérieur de l'immeuble), 15 grandes, moyennes et petites salles de banquet, des installations de mariage, y compris une chapelle et un temple, une piscine extérieure et d'autres commodités.

*Les images de cette version sont fournies à titre de référence seulement

*Les activités peuvent changer en fonction des conditions qui prévalent.

PERSONNE-RESSOURCE : Tokyo Dome Hotel, [email protected], URL : https://www.tokyodome-hotels.co.jp/e/