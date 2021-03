Faites deux fois la différence : Kellogg Canada souligne la Journée nationale des céréales avec une fin de semaine de dons jumelés pour Banques alimentaires Canada

MISSISSAUGA, ON, le 4 mars 2021 /CNW/ - Prenez votre bol. Versez vos céréales. Et aidez-nous à créer des jours meilleurs et une place à la table pour tous. Ce dimanche 7 mars 2021 est la journée nationale des céréales et Kellogg Canada marquera la fin de semaine en soutenant la lutte contre la faim avec une campagne de dons jumelés axée sur les médias sociaux. Du 4 au 7 mars, Kellogg Canada égalera les dons versés à Banques alimentaires Canada jusqu'à concurrence de 100 000 $. Les Canadiens qui veulent doubler leur impact et aider leurs voisins dans le besoin sont invités à visiter le site www.KelloggsNationalCerealDay.ca.



L'insécurité alimentaire est un problème courant dans des collectivités partout au pays. La campagne de dons jumelés de Kellogg pour la journée nationale des céréales vise à s'attaquer au problème à un moment où cela s'avère des plus nécessaires, dans l'espoir d'encourager la participation, les dons et la sensibilisation des consommateurs. Les fonds amassés cette fin de semaine serviront à soutenir le Fonds de réponse Covid-19 de 150 millions de dollars de Banques alimentaires Canada et les banques alimentaires affiliées, ce qui améliorera l'accès à la nourriture pour les personnes dans le besoin, avec une attention particulière aux collectivités nordiques et autochtones.

Le système des banques alimentaires canadiennes est fortement touché

« Alors qu'une fatigue liée à la pandémie s'installe, nous ne pouvons pas oublier les millions de Canadiens qui ont encore besoin d'aide pour se procurer de la nourriture », déclare Chris Hatch, directeur général, Banques alimentaires Canada. « Au cours de la dernière année, la situation économique a eu des répercussions négatives sur un système qui recevait déjà plus d'un million de visites par mois au Canada, et notre organisation dépend du soutien généreux des Canadiens. Pour son soutien de première heure à notre effort de réponse à la COVID-19, et son rôle de partenaire de longue date de Banques alimentaires Canada, nous remercions Kellogg Canada d'avoir toujours mis l'accent sur la faim dans notre pays et nous encourageons tout le monde à donner, selon leurs moyens, afin de faire une différence. »

« Nous nous engageons à soutenir les efforts de Banques alimentaires Canada par l'entremise de notre plateforme Jours meilleurs de Kellogg's », déclare Tony Chow, président de Kellogg Canada Inc. « En tant que membre du conseil d'administration de Banques alimentaires Canada, je constate directement à quel point le besoin est criant dans ce pays et je félicite les efforts inlassables du personnel et des bénévoles de Banques alimentaires pour aider à fournir une alimentation essentielle à tout un chacun. Nous encourageons tous les Canadiens à aider s'ils le peuvent, que ce soit par des dons de denrées alimentaires, d'heures de bénévolat ou en participant à notre campagne de dons jumelés. »

Au fil des ans, Kellogg Canada a travaillé sans relâche pour lutter contre la faim dans les collectivités partout au Canada en faisant don de plus de 4 millions de dollars et de 38 millions de portions de céréales depuis 2015. La campagne de dons jumelés pour la journée nationale des céréales est un autre exemple de l'engagement de l'entreprise à créer trois milliards de Jours meilleurs pour les gens du monde entier d'ici 2030.

Une place à la table pour tout le monde

« Bien qu'un sentiment d'espoir semble se pointer à l'horizon, malheureusement, les perspectives ne sont pas aussi réjouissantes pour d'innombrables Canadiens qui ne peuvent pas nourrir leur famille ou eux-mêmes », explique Lores Tomé, directrice, Communications et Affaires générales, Kellogg Canada Inc. « Chez Kellogg, notre objectif est de créer des jours meilleurs et une place à la table pour tous, et nous invitons les Canadiens à se joindre à nous pour cette journée nationale des céréales et plus encore. »

À PROPOS DE BANQUES ALIMENTAIRES CANADA

Banques alimentaires Canada est à la tête d'un mouvement à l'échelle nationale pour soulager la faim d'aujourd'hui et prévenir celle de demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires collaborent pour soutenir nos voisins les plus vulnérables qui - l'an passé - ont fait 1,1 million de visites dans ces organisations en un mois seulement, selon le rapport Bilan-Faim. Depuis 2010, notre système a recueilli et distribué plus de 1,5 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a distribué plus de 100 millions de dollars en financement afin de maximiser l'incidence collective et de renforcer la capacité locale - tout en travaillant à diminuer la nécessité d'avoir recours aux banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Chez Kellogg Canada, notre vision est un monde bon et juste où les gens ne sont pas seulement nourris, mais épanouis. Nous créons des jours meilleurs et une place à la table pour tous grâce à nos marques alimentaires de confiance. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, pop-tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K*, Vector*, Morningstar Farms*, Cheez-It*, RXBAR* et plus encore. Dans le cadre de notre plateforme mondiale Jours meilleurs de Kellogg'sMD, nous aidons à enrayer la faim et nous sommes engagés à créer des jours meilleurs pour 3 milliards de personnes d'ici la fin de 2030. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, rendez-vous sur le site www.kelloggs.ca.

* © 2021, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada Inc.

SOURCE Kellogg Canada Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kellogg Canada - Service d'assistance aux médias, 905-290-5416, [email protected]

Liens connexes

http://www.kelloggcompany.com