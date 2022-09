FAIT AU CANADA : Le Défi Cultiver l'innovation d'ici de la Fondation de la famille Weston offre 33 millions de dollars en financement et positionne le Canada comme chef de file dans l'avenir de l'alimentation

TORONTO, le 6 sept. 2022 /CNW/ - En matière d'alimentation, le Canada est considéré comme une terre d'abondance, mais sa saison agricole est en réalité très courte. C'est pourquoi, malgré ses réserves d'eau douce et ses vastes étendues de terres arables, jusqu'à 80 % de nos produits frais sont importés. À l'échelle nationale, nos systèmes d'approvisionnement alimentaire sont susceptibles de subir des perturbations majeures et, avec les changements climatiques, la vulnérabilité alimentaire au niveau mondial a atteint un point critique. Le Canada est en voie de devenir un chef de file dans l'avenir de l'alimentation : comment pouvons-nous nourrir tous.tes les Canadien.ne.s en gardant la durabilité et la résilience au premier plan?

Le Défi Cultiver l'innovation d'ici, financé et administré par la Fondation de la famille Weston, s'efforce de répondre à cette question en faisant germer différentes idées. Les candidat.e.s aborderont les obstacles interreliés de la production de petits fruits hors saison et catalyseront diverses solutions pour un éventail de cultures de fruits et de légumes au Canada et dans le monde entier. Le Défi permet d'établir des partenariats entre les producteur.rice.s, agriculteur.rice.s, ingénieur.e.s, scientifiques et technologues (pour n'en citer que quelques-un.e.s). L'objectif global est de tirer parti du bassin diversifié de talents et des vastes ressources de notre pays en créant des solutions évolutives, pour ainsi transformer nos modes de production alimentaire.

Le Défi a été lancé en février 2022 avec la phase Spark. La Fondation de la famille Weston est heureuse d'annoncer qu'en août 2022, quinze équipes ont chacune reçu 50 000 $ en financement de démarrage pour appuyer l'élaboration de leur concept, la mise sur pied d'une équipe et le peaufinage de leur demande de participation à la prochaine phase, soit la phase Shepherd. Pour découvrir les projets financés, consultez cette page https://deficultiverlinnovation.ca/projets-pour-les-prix-spark/.

« Le jury est emballé par la créativité et l'ingéniosité de nos récipiendaires Spark. Parmi les premières solutions présentées, citons une ferme souterraine de petits fruits, une serre quatre saisons pour la production en 3 D de petits fruits et un système multiniveaux durable optimisant la santé des cultures et la densité de production pour le maraîchage nordique à petite échelle. La diversité des projets soumis témoigne de l'étendue des possibilités et du potentiel. Nous avons hâte de découvrir les projets innovants à venir! » -- Emma Adamo, présidente, Fondation de la famille Weston.

La Fondation de la famille Weston est engagée à soutenir le succès des candidat.e.s du Défi. Le panel international de juges indépendants statue sur les demandes de participation, mais il agit surtout comme ressource pour les équipes. Dans ce rôle de mentor, les juges offrent de la rétroaction technique et des conseils sur le développement des produits, et ce, à chaque étape du processus. « C'est un privilège de diriger ce panel et d'apprendre des plus grands talents du Canada dans tous les secteurs et de collaborer avec eux », déclare Dominic Barton, président du jury et ancien président du Conseil consultatif en matière de croissance économique du ministre des Finances du Canada. « Ensemble, nous traçons de nouvelles voies et faisons progresser nos compétences nationales pour accélérer les systèmes essentiels à la production alimentaire, réalisant ainsi la grande promesse du secteur agroalimentaire canadien. » Le Défi vise à mettre en place les mesures stratégiques énoncées dans le rapport du Conseil consultatif en matière de croissance économique, communément appelé le rapport Barton.

Alors que le Défi Cultiver l'innovation d'ici passe à la phase Shepherd, nous sollicitons activement plus d'individus et d'équipes à participer. Il y a peu de limites à l'égard des innovations potentielles accueillies à la table (la date limite pour soumettre une demande est le 20 décembre 2022). Au cours de la phase Shepherd, dix équipes recevront chacune un million de dollars pour développer leurs plans de validation sur une période de 18 mois. Elle sera suivie par la phase Scaling, en janvier 2025, qui offrira des bourses encore plus considérables. « Nous encourageons tous les types de collaboration et nos candidat.e.s ne requièrent aucune expérience en agriculture, affirme Mme Adamo. Mais après la date limite du 20 décembre, les nouvelles candidatures ne seront plus acceptées. Les idées révolutionnaires nécessitent du financement pour être mises en œuvre et nous souhaitons que personne ne manque cette occasion exceptionnelle. »

Les demandes pour la phase Shepherd du Défi seront acceptées du 1 er octobre au 20 décembre 2022 . En mars 2023, dix équipes recevront chacune jusqu'à un million de dollars pour élaborer leurs plans de validation de leurs systèmes.

. En mars 2023, dix équipes recevront chacune jusqu'à un million de dollars pour élaborer leurs plans de validation de leurs systèmes. La Fondation de la famille Weston et ses partenaires possèdent des réseaux hors pair et peuvent offrir du soutien pour constituer des équipes et créer des partenariats stratégiques. Les candidat.e.s potentiel.le.s sont invité.e.s à nous contacter à [email protected] .

À la Fondation de la famille Weston (anciennement la Fondation W. Garfield Weston), plus de 60 ans de philanthropie nous ont appris qu'il existe un lien étroit entre un environnement sain et la santé de la population. C'est pourquoi nous soutenons la recherche et l'innovation de premier plan dans le domaine de la santé avec la même passion qui nous anime lorsque nous appuyons les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité dans nos paysages uniques. Nous adoptons une approche collaborative en matière de philanthropie, en travaillant avec des partenaires avant-gardistes pour faire progresser le Canada et créer des retombées durables. Nous aspirons à faire plus que fournir du financement; nous voulons permettre à d'autres de trouver des moyens novateurs afin d'améliorer le bien-être des Canadien.ne.s.

