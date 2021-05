FairX annonce une nouvelle bourse de contrats à terme pour les investisseurs particuliers

CHICAGO, 26 mai 2021 /CNW/ - En accord avec bon nombre des plus grandes sociétés de courtage en ligne, des chambres de compensation et des fournisseurs de liquidités, FairX a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une nouvelle bourse de contrats à terme réglementée par la CFTC afin d'offrir des contrats à terme plus petits, plus simples et plus accessibles aux investisseurs individuels actifs.

Un large éventail d'entreprises se sont engagées à offrir des produits FairX au lancement, notamment TD Ameritrade, E*Trade Financial, ABN AMRO Clearing Chicago LLC, ADM Investor Services, Advantage Futures, Dorman Trading, StoneX, Wedbush, Virtu Financial et XTX Markets. Nodal Clear, qui fait partie du Groupe EEX, qui à son tour fait partie du Groupe Deutsche Börse, fournira des services de compensation à FairX.

Lancé en juin, FairX offrira un accès à la négociation à faible coût, 24 heures sur 24, aux classes d'actifs les plus liquides de l'industrie mondiale des contrats à terme. La gamme de produits initiale de FairX comprendra des contrats à terme sur l'indice Bloomberg US Large Cap, qui suivra les 500 plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière, l'indice Bloomberg US Dollar Spot, qui suivra la valeur du dollar américain par rapport à un panier de devises internationales, ainsi que l'indice SuperTech, qui suivra 15 des plus grandes entreprises et les plus actives dans les secteurs à forte croissance de la technologie, des médias et de la fabrication1.

Le chef de la direction de FairX, Neal Brady, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec de nombreuses grandes entreprises de l'industrie pour offrir une plateforme de négociation des contrats à terme conçue pour répondre aux besoins des négociants en contrats à terme de détail du monde entier. FairX vise à démocratiser l'accès aux contrats à terme et aux options sur les contrats à terme en offrant des produits de qualité supérieure, un accès transparent et des coûts d'échange considérablement réduits à la communauté active du commerce de détail. »

« En tant qu'investisseurs dans FairX et contributeurs stratégiques à la plateforme, nous pensons que l'offre FairX fournira des alternatives de produits et d'exécution attrayantes à nos clients internationaux », a déclaré M J.B. Mackenzie, directeur général, TD Ameritrade Futures & Forex, LLC. « Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de FairX pour élargir le paysage des contrats à terme de détail.

En tant que chambre de compensation américaine de premier plan dans un éventail croissant de catégories d'actifs, nous sommes ravis de travailler avec FairX pour répondre aux besoins de la communauté internationale du commerce de détail en fournissant des services de compensation et de règlement fiables, pratiquement 24 heures sur 24. » a déclaré Paul Cusenza, chef de la direction de Nodal Clear.

FairX a conclu plusieurs rondes de financement dirigées par Hyde Park Venture Partners avec la participation de Battery Ventures, Limerick Hill, LLC, TD Ameritrade, Virtu Financial et XTX Ventures.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur FairX, consultez www.fairx.com | LinkedIn : FairX | Twitter : @fairx .

À propos de FairX

FairXTM a été fondé en collaboration avec des courtiers en ligne de premier plan pour répondre aux besoins de l'investisseur de détail international. FairX est un nom d'exploitation de marque déposée de LMX Labs, LLC, l'entité juridique enregistrée en tant que marché de contrats désigné (DCM) réglementé par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. La bourse est compensée par l'intermédiaire de Nodal Clear, une organisation de compensation de produits dérivés (DCO) qui fait partie du Groupe EEX, lequel fait à son tour partie du Groupe Deutsche Börse.

1 Tous les produits font l'objet d'un examen réglementaire.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1517084/FairX_Logo.jpg

SOURCE FairX

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ellen G. Resnick, Crystal Clear Communications, +773-929-9292; +312-399-9295 (cellulaire), [email protected]