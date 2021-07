Fairtrade lance une campagne mondiale « Bitter Sweet » (douce amertume) pour préparer le terrain à un avenir plus équitable pour les producteurs de cacao

La tablette d'amertume montre les terres de cacao de l'Afrique de l'Ouest, où les cultivateurs de cacao non certifiés qui ne sont pas en mesure de cultiver leurs récoltes selon les termes de Fairtrade sont confrontés à l'injustice et aux prix bas, entraînant ainsi la pauvreté et la déforestation qui freinent la progression des communautés agricoles. Le film dépeint également un côté plus doux : Les producteurs de cacao certifiés Fairtrade bénéficient de normes indépendantes rigoureuses et reçoivent un soutien pour adapter leurs pratiques agricoles à ces normes, ce qui leur permet d'obtenir des prix équitables pour leur cacao.

« Nous dévoilons instantanément le coût amer de chaque tablette de chocolat non certifiée, a déclaré Nilufar Verjee, directrice de l'engagement du public de Fairtrade et responsable de la campagne mondiale sur le cacao.

« Il s'agit d'une façon captivante et partageable de découvrir pourquoi les cacaoculteurs qui cultivent le cacao se trouvant dans nos tablettes de chocolat préférées méritent de meilleurs revenus. »

Adjoa Andoh, défenseure du commerce équitable et actrice de « Bridgerton », raconte : « Chaque tablette de chocolat Fairtrade que vous achetez, chaque fève de cacao, signifie des soins de santé décents, une éducation et une voix collective tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Faites le choix de l'espoir, de l'avenir et de la joie, grâce au délicieux chocolat. Bonne Journée mondiale du chocolat Fairtrade! »

Bitter Sweet a été lancé par des cacaoculteurs qui ont partagé leurs expériences personnelles. Dans les jours qui suivent, 22 régions mondiales de Fairtrade partageront des informations sur les médias sociaux au sujet de l'impact de Fairtrade, des endroits où l'on peut acheter du chocolat Fairtrade et de la façon dont les consommateurs peuvent aider en partageant leur expérience avec un ami. La campagne culminera avec le lancement de l'animation « Unwrap a Fairer Future » à l'occasion de la Journée mondiale du chocolat, le 7 juillet 2021.

