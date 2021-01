TORONTO et MONTRÉAL, le 5 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Duo du Canada (la « Banque Duo »), un fournisseur de services financiers basé à Toronto et soutenu par Stephen Smith, Centerbridge Partners, L.P. et le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (« RREO »), a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de toutes les actions en circulation de Fairstone Financière Holdings Inc. (la « Financière Fairstone » ou l'« Entreprise »). Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de crédit responsables aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars.

« Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe talentueuse de la Financière Fairstone dans la poursuite de nos objectifs de croissance complémentaires et alignés. Axée sur nos communautés, notre priorité mutuelle est d'offrir aux Canadiens un accès à des solutions financières qui répondent à leurs besoins », a commenté Trudie Fahie, chef de la direction de la Banque Duo.

« La clôture de cette transaction constitue une nouvelle phase de croissance excitante pour la Financière Fairstone et engendre des occasions supplémentaires pour nos clients, nos employés et nos parties prenantes », a expliqué Scott Wood, président et chef de la direction de la Financière Fairstone. « Nous sommes impatients de nous associer aux équipes de la Banque Duo, de Stephen, de Centerbridge et du RREO afin d'exécuter notre stratégie de croissance pluriannuelle en mettant l'accent sur nos clients et nos communautés dans notre offre de produits financiers. »

Cette acquisition comprend toutes les activités et les filiales de la Financière Fairstone, ainsi que les près de 1 400 employés de l'Entreprise. La Financière Fairstone continuera à exploiter sa marque actuelle. Les modalités de la transaction ne seront pas divulguées.

RBC Marchés des Capitaux et Marchés des capitaux CIBC ont agi à titre de conseillers financiers. Torys LLP et Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP ont été les conseillers juridiques de la Banque Duo du Canada dans le cadre de la transaction. McMillan a été le conseiller juridique de Stephen Smith, tandis que Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi à titre de conseillers juridiques pour Centerbridge Partners, L.P. Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont été les conseillers juridiques du RREO.



À propos de Fairstone Financière Holdings Inc.

La Financière Fairstone, par l'intermédiaire de sa filiale active, Fairstone Financière Inc., est au premier plan de l'industrie canadienne des institutions offrant des solutions de prêt aux emprunteurs de quasi premier ordre, avec des actifs d'une valeur consolidée de 3 milliards de dollars. La Financière Fairstone, notamment par l'entremise de ses prédécesseurs, offre aux Canadiens, depuis près de 100 ans, un accès au crédit responsable. L'entreprise compte deux principaux secteurs d'activité : le crédit direct aux consommateurs, par l'intermédiaire de son réseau de succursales et en ligne, et le financement à la consommation, pour les achats au détail et les achats d'automobile, par l'entremise de détaillants et de concessionnaires. Ayant son siège social à Montréal, la Financière Fairstone est une filiale active de la Banque Duo du Canada. Plus de détails sur www.fairstone.ca.

À propos de la Banque Duo du Canada

La Banque Duo est une banque canadienne de l'annexe I dont la mission est d'offrir des produits financiers clairs et simples, axés sur la valeur, qui aident les Canadiens à se concentrer sur ce qui compte pour eux. La Banque Duo se spécialise dans les solutions de services clés en main et personnalisables, conçues pour renforcer la fidélité de la clientèle et accroître les ventes. La gamme sans cesse croissante de ses produits et services comprend des cartes de crédit, des programmes de récompenses, des services de protection connexes et des dépôts. Ses services financiers axés sur la valeur, ses canaux de vente robustes et ses solutions opérationnelles innovatrices et efficientes font de la Banque Duo le partenaire idéal des grands fournisseurs de services désireux d'offrir des solutions financières à leurs clients. Établie à Toronto, la Banque Duo est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs mené par des fonds gérés par des sociétés affiliées de Stephen Smith et Centerbridge Partners, L.P. et le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Plus de détails sur www.banqueduo.com.



À propos de Stephen Smith

Stephen Smith est l'un des plus grands entrepreneurs en services financiers au Canada. Il est président du conseil, chef de la direction et cofondateur de la Financière First National, le plus grand prêteur hypothécaire non bancaire au Canada avec 115 G$ en prêts hypothécaires. Il est président du conseil de la Société d'assurance hypothécaire Canada Guaranty, dont il est copropriétaire avec le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, et il est le plus grand actionnaire de la Banque Équitable, Canada's Challenger BankMC. En 2015, l'Université Queen's a annoncé qu'elle nommait son école de gestion Stephen J.R. Smith School of Business en l'honneur de M. Smith et de son don historique de 50 M$ à l'école.

À propos de Centerbridge Partners, L.P.

Centerbridge Partners, L.P. est une société de gestion d'investissement privée employant une démarche souple dans différents domaines d'investissement - capitaux privés, crédit et stratégies connexes, immobilier -, afin de trouver les occasions les plus attrayantes pour ses investisseurs et partenaires. La société a été fondée en 2005 et, en date du 30 novembre 2020, elle gère environ 28 G$ d'actifs avec des bureaux à New York et à Londres. Centerbridge noue des partenariats avec des équipes de direction de calibre mondial dans des secteurs et des régions spécifiques pour aider les entreprises à réaliser leurs objectifs opérationnels et financiers. Pour plus d'information, consultez www.centerbridge.com.

À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est l'administrateur du plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada, avec un actif net sous gestion de 204,7 G$ (à moins d'indication contraire, tous les chiffres sont valides en date du 30 juin 2020). Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annualisé de 9,5 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime à prestations déterminées, qui était entièrement capitalisé au 1er janvier 2020, place l'actif de la caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour plus d'information, consultez otpp.com et suivez notre compte Twitter @OttpInfo.

