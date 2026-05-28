WINNIPEG, MB, le 28 mai 2026 /CNW/ - Boann a investi 617 000 dollars pour soutenir la mise en place d'un programme national de fonds commun de garantie de prêts piloté par le secteur - l'Impact Guarantee - conçu pour renforcer les capacités, diversifier les risques, attirer de nouveaux investissements, ainsi que consolider et développer le secteur de la finance sociale au Canada. Grâce au généreux soutien du Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada, Boann dispose d'un capital de première perte supplémentaire de 2,5 millions de dollars dès le lancement réussi du pool. Boann et le gouvernement du Canada investissent dans des solutions catalytiques qui attirent des capitaux supplémentaires et permettent d'accroître les retombées économiques, sociales et environnementales partout au Canada.

Les programmes de garantie de prêts ont fait leurs preuves pour mobiliser des capitaux à grande échelle, soutenir les petites et moyennes entreprises et financer les infrastructures et les projets sociaux essentiels - du logement abordable aux énergies renouvelables - qui renforcent les collectivités. « Des économies locales résilientes et des communautés dynamiques constituent le fondement d'un Canada fort. En soutenant l'Impact Guarantee, nous apportons notre appui à une solution innovante, conçue au Canada, qui apporte de nouveaux capitaux aux personnes et aux régions qui en ont le plus besoin. Cela réduit le risque pour les investisseurs et débloque des investissements privés capables de soutenir des initiatives telles que le logement abordable, les entreprises sociales et d'autres projets communautaires. Ces efforts renforcent les économies locales et génèrent des retombées sociales et environnementales positives », a déclaré l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

L'Impact Guarantee permettra aux investisseurs de réduire considérablement leurs risques grâce à un système national de garantie de prêts mutualisée et à une réserve de première perte. En réduisant les risques liés aux opportunités d'investissement, les prêteurs communautaires pourront canaliser davantage de capitaux privés vers les communautés qui en ont le plus besoin. Julia Grady, directrice générale et cofondatrice de 10C Shared Space, et Kristi Fairholm Mader, directrice générale de Scale Institute Society, ont reconnu la nécessité d'un fonds commun national de garantie de prêts spécialement conçu pour le secteur de la finance sociale au Canada et se sont attelées à en créer un. « Nous avons constaté ce qui manquait : un moyen commun de mutualiser les risques et de mobiliser des capitaux à une échelle qu'aucun de nous ne pouvait atteindre seul. L'Impact Guarantee est notre réponse et une étape significative vers une infrastructure nationale coordonnée pour la finance sociale au Canada. »

Ce fonds regroupe les garanties des gouvernements, des fondations, des entreprises et des institutions, mettant en relation les bailleurs de fonds et les gestionnaires de fonds locaux dans un effort coordonné pour développer la finance sociale. « Les fonds de crédit communautaires sont efficaces car ils connaissent les communautés qu'ils servent et savent évaluer les risques avec précision dans leur contexte local et au regard de leur mission. La perception du risque constitue un obstacle majeur à la croissance de ces fonds », a déclaré Derek Ballantyne, directeur général de Boann. « Un fonds national de garantie de crédit est la pièce manquante du puzzle : il s'agit d'un moyen coordonné de partager et de réduire les risques pour les investisseurs, et de mobiliser des capitaux à plus grande échelle. »

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SOURCE Boann

Contacts presse : Boann, CC Smith, gestionnaires des communications, [email protected]; Garantie d'impact, Rob Fisher, chef de projet, [email protected]; Bureau de l'honorable ministre Patty Hajdu, Jennifer Kozelj, conseillère principale en communication et attachée de presse, [email protected]