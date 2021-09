Un tiers des travailleurs canadiens interrogés affirme que la conciliation travail-vie personnelle joue un rôle plus important qu'avant la pandémie

TORONTO, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Bien que le salaire et les avantages sociaux sont historiquement en tête de liste des facteurs de motivation chez les employés actuels et potentiels, un nouveau sondage d'ADP Canada et de Maru Public Opinion indique que la conciliation travail-vie personnelle l'emporte désormais sur le salaire. L'enquête révèle que les répondants accordent une priorité à la conciliation travail-vie personnelle pour demeurer dans leur milieu de travail actuel ou pour explorer de nouvelles opportunités d'emploi.

Envisager de nouvelles industries et opportunités

En plus de n'avoir épargné aucun secteur, la pandémie a également eu une incidence sur la façon dont les travailleurs canadiens perçoivent leur secteur d'activité ou leur poste actuel. Selon l'enquête, 15 % des travailleurs canadiens ont volontairement changé d'emploi ou de secteur d'activité, ou ont carrément quitté le marché du travail pendant la pandémie. Si on considère uniquement les télétravailleurs, ce chiffre passe à 22 %.

Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ont décidé de changer de carrière, les travailleurs canadiens ont cité des changements dans leur vie personnelle (33 %), le besoin de limiter la charge de travail et le stress (29 %) et le désir d'avoir des horaires plus flexibles (28 %) comme étant leurs trois principales raisons - ce qui souligne que la conciliation travail-vie personnelle a joué un rôle clé dans leur décision de réorientation professionnelle.

Quant à ceux qui ont changé de secteur d'activité, les travailleurs âgés de 18 à 34 étaient les plus susceptibles de déclarer avoir changé de secteur d'activité pendant la pandémie (13 %), contre seulement 3 % des travailleurs âgés de 35 à 54 ans.

L'essor du télétravail

Au cours de la pandémie, de nombreux secteurs ont opté pour le télétravail. Ce qui n'était au départ qu'une solution à court terme est devenu un nouveau mode de vie pour de nombreux employés canadiens et représente désormais un critère essentiel pour les nouveaux candidats.

Selon l'enquête, neuf télétravailleurs sur dix espèrent continuer à faire du télétravail quelques jours, voire cinq jours par semaine, en citant la conciliation travail-vie personnelle comme le facteur le plus important. Invités à comparer leurs priorités actuelles à celles avant la pandémie, 31 % des travailleurs canadiens affirment qu'un emploi qui respecte la conciliation travail-vie personnelle est plus important pour eux maintenant, alors que seulement 20 % estiment que le salaire a gagné en importance.

Cette attention accordée à la conciliation travail-vie personnelle est encore plus évidente lorsqu'il s'agit des télétravailleurs. En effet, 39 % d'entre eux affirment que la conciliation travail-vie personnelle est plus importante pour eux maintenant qu'avant la pandémie. Les Canadiens âgés de 35 à 54 ans sont également de cet avis, 42 % d'entre eux plaçant la conciliation travail-vie personnelle en tête de liste, comparativement à 37 % des répondants âgés de 18 à 34 ans et 38 % des répondants âgés de 55 ans et plus.

« Les données nous indiquent qu'il y a eu un changement important dans ce que les travailleurs canadiens valorisent dans leur milieu de travail actuel et ce qu'ils recherchent chez leurs futurs employeurs, déclare Heather Haslam, vice-présidente du marketing d'ADP Canada. Pour ce qui semble être la toute première fois, de plus en plus de Canadiens -- notamment ceux qui travaillent à distance -- privilégient la conciliation travail-vie personnelle plutôt que le salaire. »

Impact sur le recrutement

Cette priorité accordée à la conciliation travail-vie personnelle semble également influencer la façon dont les entreprises recrutent de nouveaux talents.

Selon l'enquête, un travailleur canadien sur cinq (19 %) a été contacté par un employeur concurrent au cours des six derniers mois pour lui proposer de meilleures conditions de travail -- et cette stratégie semble fonctionner. Interrogés sur leur prochain changement de vie professionnelle, 63 % des Canadiens affirment avoir commencé à y penser.

En termes de ce qu'ils recherchent dans un nouvel emploi, la conciliation travail-vie personnelle est une fois de plus en tête de liste, un tiers des travailleurs canadiens (32 %) affirmant qu'une organisation qui respecte la conciliation travail-vie personnelle est la chose la plus importante pour eux lorsqu'ils cherchent un nouvel emploi. Le salaire vient ensuite, à 25 %.

« Ces données dressent une image claire de ce que les travailleurs canadiens recherchent et de ce que les employeurs devraient privilégier pour aller de l'avant, ajoute Mme Haslam. Le travail et la vie personnelle ne sont pas des éléments indépendants qui se battent pour un équilibre 50/50. Pour attirer et retenir les employés, les entreprises doivent reconnaître que le travail et la vie personnelle sont intimement liés, l'un ayant une incidence sur l'autre. »

Méthodologie d'enquête

Du 1er au 3 septembre 2021, une enquête en ligne a été réalisée par Maru/Blue auprès de 3 032 adultes canadiens sélectionnés au hasard et faisant partie du panel de Maru Voice Canada (dont 1 775 étaient employés). À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,2 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'éducation, l'âge, le sexe et la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis.

À propos d'ADP Canada

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, à des services haut de gamme et à des expériences exceptionnelles, qui permettent aux personnes d'atteindre leur plein potentiel. Solutions de RH, de talent, de gestion du temps, d'avantages sociaux et de paie. Les données nous informent et nos solutions sont axées sur le développement des personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'ADP Canada, visitez le site www.adp.ca ou suivez-nous sur Twitter à @ADP_CDA.

