Catalyser l'action dans les communautés mal desservies, accroître l'accès au dépistage du VIH aisi que faire le lien avec les options de traitement, en plus de financer des projets de mise en œuvre sont essentiels pour atteindre cet ambitieux objectif

TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - CANFAR, la Fondation canadienne de recherche sur le SIDA, dévoile son tout nouveau plan stratégique en réponse à la hausse significative des nouveaux cas de VIH à travers le Canada. L'organisation vise être un joueur important dans la lutte à l'épidémie nationale du VIH d'ici à la fin de 2025.

Le Canada a enregistré une augmentation de 24,9 % des nouveaux diagnostics de VIH en 2022 par rapport à 2021, avec la Saskatchewan et le Manitoba en tête du taux de nouveaux diagnostics du pays à 19,0 et 13,0 cas pour 100 000 habitants, comparé à la moyenne nationale de 4,7. Cette hausse des nouveaux cas n'avait pas été observée depuis plus d'une décennie.

L'épidémie du VIH au Canada a été alimentée en grande partie par les inégalités en matière de santé, la réduction des services de dépistage pendant la pandémie de COVID-19, le manque d'éducation sexuelle pour les jeunes, la crise de consommation de drogues, et le manque de dépistage et de soins culturellement appropriés. On estime également qu'environ un Canadien sur 10 vivant avec le VIH ignore son statut et ne peut donc pas bénéficier d'un traitement antirétroviral. La stigmatisation, le racisme, l'homophobie et la transphobie représentent encore des obstacles au dépistage pour plusieurs.

Le nouveau plan stratégique de CANFAR s'engage sur trois priorités :

Accroître la sensibilisation au niveau pan-Canadian auprès de populations à risque, grâce à des campagnes stratégiques en collaboration avec des organisations communautaires à travers le pays; Augmenter l'accès au dépistage du VIH ainsi qu'aux soins, en finançant de nouvelles façons d'utiliser la technologie, et appliquer des modèles communautaires pour atteindre les gens là où ils se trouvent pour qu'ils se fassent dépister et soigner de façon sécuritaire; Financer la recherche axée sur les problèmes de santé et de bien-être auxquels sont confrontés les peuples autochtones, les personnes africaines, caribéennes et noires, les femmes racialisées, et les personnes qui utilisent des substances et s'injectent des drogues, en plus de maintenir les investissements dans la recherche scientifique en général.

Développé en collaboration avec un groupe de travail comprenant des conseils d'experts sélectionnés d'institutions telles que le Laboratoire national des infections transmissibles sexuellement et par le sang (au sein de l'Agence de la santé publique du Canada), les Laboratoires nationaux du VIH et de la rétrovirologie (Agence de la santé publique du Canada), CATIE - la source de renseignements sur le VIH et l'hépatite C au Canada, le Centre Dr Peter, HQ Toronto, Communautés, Alliances & Réseaux (CAAN), Freddie, et COCQ-SIDA, le nouveau plan stratégique de CANFAR met en évidence l'importance d'une attention rapide et urgente à l'épidémie croissante du VIH au Canada.

Expert scientifique au Centre MAP pour des solutions de santé urbaine à l'hôpital St. Michael et conseiller de CANFAR, Dr Sean B. Rourke, affirme : « Nous disposons des outils et nous savons ce que nous devons faire pour mettre fin à l'épidémie du VIH, mais en tant que pays, nous devons nous concentrer sur l'expansion et la mise en œuvre d'un plan; il s'agit d'une question d'exécution. Le nouveau plan stratégique de CANFAR prend en compte les quatre dernières décennies de recherche et découvertes scientifiques, et présente une feuille de route réfléchie et axée sur les résultats pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. Il veillera à ce que toute personne vivant avec le VIH ou à risque puisse être en bonne santé et prospérer ».

Le président de CANFAR, Andrew Pringle, est d'accord: « Je crois fermement qu'il est possible de mettre fin à l'épidémie du VIH au Canada d'ici la fin de 2025. Nous pouvons y parvenir avec une action rapide, stratégique et coordonnée. En tant que fondation de recherche présente depuis le pic du VIH/SIDA à la fin des années 1980, CANFAR est à la fois un leader et un catalyseur dans la réponse de nos communautés à l'épidémie ».

Pour concrétiser ses priorités, CANFAR s'associe à CATIE pour élaborer des campagnes nationales de sensibilisation en soutien aux communautés les plus touchées par le VIH au Canada aujourd'hui, notamment les peuples autochtones, les personnes africaines, caribéennes et noires, les femmes racialisées, et les personnes qui utilisent des substances et s'injectent des drogues. Les consultations sur les campagnes communautaires débuteront ce printemps.

Au cours des prochaines années, CANFAR financera également plusieurs projets qui se concentreront sur la suppression des obstacles au dépistage et sur l'extension du dépistage du VIH à davantage de communautés grâce à des initiatives de dépistage mobile et autonome à travers le Canada. De plus, CANFAR investit dans des programmes de réduction des méfaits et de soins focalisés sur les femmes à Vancouver et à Toronto. Ces investissements s'ajoutent à plusieurs autres initiatives que CANFAR a contribué à financer, notamment la distribution de trousses d'autotest du VIH gratuites livrées directement aux domiciles ou à récupérer dans plus de 400 endroits à travers le Canada - ainsi que le laboratoire de test express CANFAR au nouveau HQ Toronto.

La Fondation s'apprête également à solliciter des soumissions pour son 32e cycle de recherche en mars 2024, qui inclura la remise du deuxième prix de la Bourse Christopher Bunting Memorial Research. Cela fait suite à l'annonce par la Fondation des lauréats du Cycle de recherche 31 , qui comprenait des subventions pour l'investigation des thérapies PrEP chez les personnes qui consomment des substances et s'injectent des drogues, ainsi que l'adaptation des modèles de soins du VIH centrés sur les femmes pour les femmes autochtones vivant avec le VIH, entre autres.

À propos de CANFAR

CANFAR est un organisme de bienfaisance national et indépendant, axé sur la promotion des connaissances et de la science relatives au VIH. Alimentés par la collecte de fonds, nous investissons dans la recherche essentielle, sensibilisons et favorisons des partenariats pour partager notre expertise et encourager des actions conjointes. Nous avons accordé plus de 26 millions de dollars en subventions à des projets de recherche sur le VIH/SIDA. Ensemble, ces quelque 575 projets ont contribué à des percées en matière de prévention du VIH, de dépistage, d'accès au traitement, de lutte contre la stigmatisation et de recherche d'un remède. Chaque année, nous atteignons plus d'un million de jeunes au Canada avec des informations essentielles grâce à notre programme national de sensibilisation des jeunes au VIH, Sexefluide.

À propos du nouveau plan stratégique de CANFAR

Le dernier plan stratégique de CANFAR décrit les activités de la Fondation au cours des 24 prochains mois dans le but de mettre fin au VIH en tant qu'épidémie ou menace pour la santé publique au Canada d'ici la fin de 2025. Il a été élaboré tout au long de 2023 avec la contribution d'un groupe de réflexion stratégique dont font partie : Andy Pringle, Président de CANFAR ; Sean B. Rourke, Expert scientifique au Centre MAP pour les solutions de santé urbaine à l'Hôpital St. Michael ; Notisha Massaquoi, Professeure adjointe à l'Université de Toronto et membre du conseil de CANFAR ; Trevor Stratton, Gestionnaire de la politique de leadership autochtone, CAAN, et membre du conseil de CANFAR ; Dr. Paul Sandstrom, Président du Comité consultatif scientifique de CANFAR ; Adrienne Meyers, Responsable de l'unité de qualité, les Laboratoires nationaux de rétrovirologie du VIH (Agence de la santé publique du Canada) ; Osmel Maynes, Directeur de la philanthropie, HQ Toronto ; Scott Elliott, PDG, Dr. Peter Centre ; Jody Jollimore, Directeur exécutif, CATIE ; Mathieya Alatini, Stratège en chef, GSD Strategies Inc. ; Jason Mercredi, Directeur de l'infrastructure sociale, Nation métisse-Saskatchewan ; Ken Monteith, Directeur exécutif, COCQ-SIDA ; Dr. Caley Shukalek, Directeur médical, Freddie ; Alex Filiatrault, PDG, CANFAR ; Roxanne Ma, VP Programmes nationaux de sensibilisation, CANFAR.

