Les porteurs de plus de 30 % des actions en circulation de Mason Graphite ont déjà confirmé leur appui.

Rappel fait aux actionnaires de voter au moyen de leur formulaire de procuration « universel » imprimé sur papier BLEU en faveur d'un conseil renouvelé, composé de six candidats extrêmement qualifiés, compétents et engagés qui maximiseront la valeur pour tous les actionnaires et de s'abstenir de voter à l'égard de l'élection des quatre candidats de la direction.

Si vous avez besoin d'aide pour voter, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au 1-866-229-8651 ou à l'adresse [email protected] .

Pour vous tenir au courant des faits nouveaux et pour savoir comment exercer vos droits de vote, veuillez consulter le site www.unmeilleurMasonGraphite.com .

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Fahad Al-Tamimi (« M. Al-Tamimi » ou l'« actionnaire préoccupé »), administrateur et deuxième actionnaire en importance de Mason Graphite Inc. (TSX.V : LLG) (« Mason Graphite » ou la « Société »), qui détient environ 9,92 % des actions en circulation, est heureux d'annoncer que, suivant le dépôt et la mise à la poste de sa circulaire de sollicitation de procurations d'actionnaire dissident datée du 3 décembre 2020, les porteurs de plus de 30 % des actions ordinaires en circulation de Mason Graphite ont confirmé leur appui à l'élection de MM. Simon Marcotte, Tayfun Eldem, Nav Dhaliwal, Roy McDowall, Peter Damouni et Fahad Al-Tamimi (collectivement, les « candidats de l'actionnaire préoccupé »), six candidats extrêmement qualifiés et compétents, au conseil de la Société à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui doit avoir lieu à 10 h (heure de Montréal) le mardi 29 décembre 2020. Ces actionnaires ont également confirmé leur intention de s'abstenir de voter à l'égard de l'élection de MM. Gilles Gingras, François Laurin, Guy Chamard et Gaston A. Morin (collectivement, les « candidats de la direction ») au conseil de la Société.

« Le niveau important de soutien que nous avons reçu jusqu'à présent est la preuve que les actionnaires de Mason Graphite croient en nos plans visant à faire passer leurs intérêts en premier et à redresser la Société », a affirmé M. Al-Tamimi. « Nous continuerons à miser sur nos démarches afin d'obtenir un soutien encore plus important et incontestable, ce qui nous permettra de mettre fin à la très piètre performance de la Société et de rétablir la valeur de l'investissement de tous les actionnaires. »

À la lumière du soutien important apporté jusqu'à présent aux candidats de l'actionnaire préoccupé, et dans l'intérêt de la démocratie actionnariale, l'actionnaire préoccupé s'attend à ce que les candidats de la direction n'aient pas recours à des mesures de défense dans l'espoir de se maintenir en poste au détriment des actionnaires de Mason Graphite.

Votez pour un virage positif d'ici 17 h (heure de Montréal) le mardi 22 décembre 2020.

Les actionnaires sont encouragés à examiner les documents de sollicitation de procurations et à voter au moyen du formulaire de procuration « universel » imprimé sur papier BLEU ou du formulaire d'instructions de vote imprimé sur papier BLEU de la manière suivante : POUR les candidats de l'actionnaire préoccupé et ABSTENTION à l'égard de l'élection des candidats de la direction.

Les actionnaires peuvent consulter les documents de sollicitation de procurations et la lettre qui les accompagne qui ont été déposés sous le profil de Mason Graphite sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com , ou en allant sur le site de l'actionnaire préoccupé, au www.unmeilleurMasonGraphite.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent document déposé qui ne sont pas clairement de nature historique ou qui dépendent nécessairement d'événements futurs sont des énoncés prospectifs, et on reconnaît généralement de tels énoncés à l'utilisation de termes comme « prévoir », « être d'avis », « s'attendre à ce que », « estimer », « planifier » et d'autres expressions semblables. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de l'actionnaire concerné et les renseignements dont il dispose actuellement. Ils ne sont pas des garanties de performance future, comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et sont fondés sur des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient se révéler inexactes. L'actionnaire préoccupé n'entend pas mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sauf si la loi applicable l'y oblige.

