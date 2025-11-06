STRASSEN, Luxembourg, 6 novembre 2025/CNW/ - FAGE International S.A. (la « Société » ou « FAGE »), une importante entreprise internationale de yogourt grec, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat mondial avec Ferrari. À compter de 2026, FAGE se joindra à Ferrari Hypercar au Championnat du monde d'endurance (WEC) de la FIA, le premier championnat international de voitures de sport au monde, qui comprend le légendaire 24 heures du Mans.

Les dirigeants de FAGE et de Ferrari se joignent à l’équipe Ferrari - AF Corse pour célébrer le lancement du partenariat. De gauche à droite : Enrico Galliera, Athanassios Filippou, James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Kyros Filippou, Antonello Coletta (PRNewsfoto/FAGE International)

Cette annonce fait suite à la commandite régionale 2025 de FAGE du Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge, l'une des séries de courses à marque unique les plus renommées au monde, et représente une expansion importante de la relation entre deux marques unies par la passion, la poursuite de la performance et l'artisanat.

Animé par de telles valeurs, FAGE a choisi de se joindre au programme Hypercar réussi de Ferrari dans le cadre d'une collaboration qui marque le début d'un parcours combinant la recherche de la performance et de la saveur. Dans cette perspective, les expériences culinaires dirigées par FAGE viseront à célébrer l'esprit de Ferrari au-delà de la piste de course.

Grâce à ce partenariat, FAGE devient une voix pour l'importance de la nutrition, non seulement en tant que base de la santé quotidienne, mais aussi en tant que force motrice derrière les performances de l'élite. Comme les conducteurs doivent s'entraîner soigneusement à l'équilibre, à la force et à l'endurance, FAGE incarne les mêmes principes. Cette collaboration célèbre la façon dont la nutrition consciente peut donner à chacun les moyens de viser l'excellence, sur la piste de course et au-delà.

Athanassios Filippou, chef de la direction de FAGE, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre relation croissante avec Ferrari Hypercar, et cette annonce démontre notre engagement envers l'excellence avec une marque emblématique aux vues similaires. De plus, ce partenariat nous permettra de montrer aux clients comment la nutrition a une forte incidence sur le rendement global. »

« Nous sommes ravis de nous associer à FAGE, » a déclaré Antonello Coletta, chef mondial de l'endurance à Ferrari, et Corse Clienti. « Nous partageons des valeurs communes comme la passion, l'excellence et la poursuite de l'amélioration continue. L'engagement de FAGE en faveur de la qualité et de l'authenticité s'inscrit parfaitement dans l'esprit du programme Hypercar de Ferrari. Ils se joignent à un groupe restreint de partenaires qui contribuent à notre volonté continue d'innovation et de réussite. »

À propos de FAGE

FAGE est une importante entreprise laitière passionnée par le partage des meilleurs produits laitiers avec des amateurs de produits alimentaires du monde entier. Fondée en Grèce en 1926, FAGE est passée de ses racines grecques à une marque internationale, offrant des produits laitiers exceptionnels dans plus de 30 pays. Mieux connue pour son yogourt chinois filtre, FAGE continue d'inspirer des modes de vie sains et d'offrir des produits délicieux.

