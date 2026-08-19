Facteurs de rétention des enseignants - Des données qui interpellent à quelques jours de la rentrée

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- Réagissant au dévoilement des résultats de la consultation faite auprès de ses membres par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), les trois associations regroupant les directions, directions adjointes et gestionnaires administratifs des établissements scolaires du Québec (Amdes, AQPDE et FQDE) ont tenu à appuyer certains constats et à partager leur vision des enjeux en lien avec la pénurie de personnel dans les écoles.

Citation André Bernier, président de l'AQPDE

« Nous saluons le fait que le personnel enseignant valorise le travail d'équipe et le rôle essentiel des directions et fasse de la réponse aux besoins des élèves une priorité. C'est cette vision commune qui fait que dans les établissements, nous pouvons ensemble offrir au quotidien des services de grande qualité malgré les défis liés au manque de main-d'œuvre. Comme direction, nous mettons tout en œuvre pour animer, soutenir et valoriser nos équipes. Nous nous réjouissons que cela soit un facteur de rétention. »

Citation Kathleen Legault, présidente de l'Amdes

« Les défis de rétention du personnel ne touchent pas que les enseignants, mais aussi le personnel professionnel et de soutien, sans compter que des données récentes nous révèlent qu'à Montréal, près de 20 % des directions pensent à quitter la profession. Ajouter constamment des recrues ne fait que fragiliser les milieux. Il faut agir avec force dès maintenant pour assurer la rétention du personnel d'expérience dans nos établissements. »

Citation de Francis Côté, président de la FQDE

« La rétention des personnels doit devenir une réelle priorité. Les banques de relève sont vides, des postes demeurent non comblés et nous devons constamment former de nouvelles recrues ou des ressources qui ne disposent pas encore de toutes les qualifications requises. Cette situation entraîne des coûts humains et financiers considérables et accentue la pression sur les équipes en place, au risque d'alimenter encore davantage les départs. C'est une réflexion collective qui doit interpeller, dès maintenant, l'ensemble du milieu de l'éducation. »

À propos de l'Amdes

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe près de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 240 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

À propos de l'AQPDE

L'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) représente et défend les intérêts professionnels des directions d'établissement scolaire du Québec. Elle regroupe des directions et directions adjointes qui, au quotidien, portent la réussite éducative des élèves et le bon fonctionnement des écoles. L'AQPDE agit comme porte-voix de ces équipes de direction auprès des instances gouvernementales et contribue activement aux réflexions sur les grands enjeux qui touchent le réseau scolaire.

À propos de la FQDE

La FQDE est la voix commune de 20 associations régionales qui représentent plus de 2400 directions d'établissement d'enseignement du secteur public. Elle s'emploie à la promotion et à la défense des droits dans la fonction de direction d'établissement d'enseignement. Depuis 1962, elle met en valeur la portée de la profession de leader en gestion pédagogique, contribue au développement des compétences de ses membres et au maintien des plus hauts standards professionnels en matière de gestion pédagogique, administrative et politique.

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissement scolaires

Pour renseignements : Catherine Escojido, Amdes, 514 927-8807, [email protected]; Alexandra Boudreault, AQPDE, 514 973-6423, [email protected]; Elodie Lacroix, FQDE, 514 918-7855, [email protected]