HALIFAX, NS, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Ce jour marque la Journée internationale de la paix ; et en cette année 2020, l'occasion est historiquement unique pour façonner un nouveau chemin vers la paix et changer le cours de l'humanité de manière positive.

À ce moment précis de l'histoire nous sommes divisés par de nombreuses idéologies, approches et actions. Nous vivons dans un monde dominé par la cupidité et l'individualisme. Cette journée constitue un moment privilégié pour réfléchir et penser au monde que nous entendons laisser aux générations futures, un moment pour réfléchir à la seule chose qui doit nous unir tous dans notre quête pour la paix internationale, c'est-à-dire les enfants. En cette dixième année d'existence au sein de l'Université Dalhousie, l'Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité, récemment relancé, invite la communauté internationale à soutenir une approche résolument centrée sur les enfants pour assurer la paix et la sécurité internationales.

L'Approche résolument centrée sur les enfants voit le monde sous l'angle des besoins et des priorités des enfants. Elle reconnaît en outre que la protection des enfants contre la violence et la guerre doit être notre priorité si nous voulons briser les cycles de violence et instaurer la paix et la sécurité. Ce travail exige une concertation des efforts pour bâtir une collaboration et une action efficace en faveur de la paix internationale. En ces temps difficiles de pandémie, de poursuite de conflits et d'instabilités politiques, il est plus important que jamais de passer à une nouvelle normalité, celle qui exige de nous que nous façonnions ensemble un programme pour la paix et la sécurité des enfants.

La quête de nouvelles connaissances, la recherche de partenariats innovants et de solutions axées sur l'action serviront de base à ce nouveau chemin vers la paix. À cet effet, l'Institut Dallaire contribue activement à cette approche à travers son colloque international Knowledge for Prevention (K4P) qui aura lieu du 28 septembre au 2 octobre 2020. Ce colloque virtuel réunira des universitaires, des praticiens et des décideurs politiques du monde entier dans l'optique de susciter le dialogue autour de sujets primordiaux en lien avec les préoccupations mondiales en matière de paix, notamment les questions concernant les femmes, la paix et la sécurité, les signes précurseurs, ainsi que le caractère central de la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants comme soldats, afin de contribuer ensemble à l'instauration d'un programme pour la paix et la sécurité des enfants.

Après le discours liminaire du ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Singh Sajjan, le colloque de cette année prévoit une conférence inaugurale modérée par Mme Shelly Whitman, directrice générale de l'Institut Dallaire:

Le lieutenant-général (ret.) Roméo Dallaire, fondateur de l'Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité

Virginia Gamba , représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le sort des enfants en temps de conflit armé

, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le sort des enfants en temps de conflit armé Masai Ujiri, fondateur de Giants of Africa et president des Raptors de Toronto

Nous invitons les universitaires, les praticiens, les décideurs politiques et les citoyens intéressés à se joindre à ces discussions intéressantes au moment où nous donnons une impulsion à notre volonté de façonner la paix ensemble. Joinez-vous à notre conversation dès aujourd'hui via l'adresse suivante : https://bit.ly/3maBv2o

Plus que jamais, nos efforts collectifs pour faire de la protection des enfants une priorité sont indispensables pour façonner une paix durable à l'échelle mondiale.

Médias

La directrice générale de l'Institut Dallaire, Mme Whitman, se mettra à la disposition des médias lundi 21 septembre (Journée internationale de la paix).

