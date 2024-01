Faciliter les transitions de vie avec le mentorat !

Afin d'approfondir vos connaissances sur le mentorat, vous pouvez, dès maintenant, télécharger gratuitement et jusqu'à la fin février, la Sentinelle mentorale 2024 . Cette publication regroupe les écrits de 14 auteurs.trices issu(e)s du Québec, de la France et de l'Australie. Les articles présentés relatent des expériences et des réflexions sur l'apport inestimable du mentorat, tant sur le plan organisationnel qu'individuel.

La tenue du Forum du mentorat est rendue possible grâce à l'implication de nos trois partenaires Présentateurs : le gouvernement du Québec, Mentor Canada et l'Ordre des CRHA, un partenaire Supporteur : UAP inc., plusieurs partenaires Collaborateurs : Desjardins, Maître D, Eklore, Groupe RP, Innergex énergie renouvelable et des Amis du mentorat : Caméléon, l'Ordre des CPA, Elo, et RBC. Merci pour leur participation et de nous permettre ainsi d'inspirer la communauté québécoise aux bienfaits du mentorat.

Depuis 2002, Mentorat Québec poursuit sa mission de favoriser et promouvoir la culture mentorale au Québec en étant une source de référence reconnue et de qualité pour les organisations et les individus, et en contribuant à l'avancement des connaissances sur le mentorat.

