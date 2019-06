Facebook lance des outils favorisant la transparence de la publicité au Canada à la veille des élections fédérales 2019

Les annonceurs doivent désormais faire autoriser leurs publicités, et celles-ci seront archivées dans la Bibliothèque de publicités pendant 7 ans, conformément aux exigences du projet de loi C-76

TORONTO, le 10 juin 2019 /CNW/ - En faisant fond de ses efforts déployés pour mieux informer les personnes au sujet des publicités qu'ils voient sur Facebook et Instagram, et pour lutter contre l'ingérence étrangère, à midi (heure de l'Est) aujourd'hui, Facebook lance de nouveaux outils de transparence au Canada en vue des élections fédérales 2019. Ces efforts assurent la conformité avec les obligations du projet de loi C-76. Les efforts de Facebook pour veiller à l'intégrité des élections au Canada incluent notamment :

Le lancement d'un processus d'autorisation pour les annonceurs au Canada , ainsi que de la Bibliothèque des publicités, une interface de programmation;

, ainsi que de la Bibliothèque des publicités, une interface de programmation; L'introduction des enjeux propres au Canada précisés dans la politique sur les « publicités politiques, électorales ou liées à des enjeux sociaux ».

« Nous prenons très au sérieux la protection du processus électoral sur Facebook, c'est pourquoi nous consacrons autant de temps et de ressources à l'appui du projet de loi C-76, et nous continuerons de faire des investissements qui serviront à protéger les élections au Canada contre l'ingérence sur nos plateformes », explique Kevin Chan, directeur des politiques publiques à Facebook Canada. « Nous sommes déterminés à rehausser la transparence publicitaire pour les Canadiens, en les informant mieux au sujet des publicités qu'ils voient sur nos plateformes. Nous avons travaillé dur pour concevoir des outils et des politiques qui obligent les annonceurs à se soumettre à un processus d'autorisation, et à confirmer leur identité et leur emplacement géographique, avant de mettre en ligne des pubs à caractère social, électoral et politique. Ces publicités seront accessibles au public pendant 7 ans dans la Bibliothèque de publicités. »

Outils d'autorisation des publicités

Désormais, quiconque veut diffuser des publicités politiques, électorales ou liées à des enjeux sociaux au Canada devra d'abord confirmer son identité et son emplacement géographique et divulguer qui est derrière la pub. Par souci d'empêcher l'ingérence étrangère, tous les publicitaires devront obtenir une autorisation au Canada pour faire de la publicité qui touche des enjeux sociaux, des élections ou des sujets politiques. Un annonceur peut choisir d'apparaître dans l'avertissement légal « financée par » ou y inclure une Page qu'il gère ou un autre organisme. Pour accroître la responsabilité sur Facebook, si le nom d'une Page ou le nom d'un organisme est sélectionné, l'annonceur devra fournir de l'information supplémentaire (exemple : numéro de téléphone, adresse courriel, adresse commerciale et site Web). En vertu de la loi électorale, un champ « nom de l'agent » sera inclus.

La confirmation de l'identité se fait individuellement, et nécessitera :

Authentification à deux facteurs pour les comptes Pièce d'identité canadienne délivrée par le gouvernement, comme un passeport, un permis de conduire, une carte d'identité (provinciale), ou un certificat de statut d'Indien Vérification de l'emplacement géographique par l'envoi d'un code de vérification par la poste

Vous trouverez ici des détails sur ce processus. Comme il faut compter quelques semaines avant d'obtenir une autorisation, les annonceurs sont invités à amorcer le processus dès maintenant pour éviter les attentes lorsque nous commencerons à repérer ces types de publicités au cours du mois.

Bibliothèque de publicités

Conformément à notre politique, les publicités traitant d'enjeux sociaux, d'élections ou de sujets politiques seront consignées pendant sept ans dans la Bibliothèque de publicités. Les internautes pourront s'y rendre pour en apprendre un peu plus au sujet d'une publicité, comme le nombre d'impressions et les sommes investies. On y trouvera également le profil démographique des personnes (âge, sexe et situation géographique), des personnes qui l'ont vue. La Bibliothèque de publicités contiendra des publicités, placées avec ou sans avertissement légal, qui ont été signalées et jugées comme traitant d'enjeux sociaux, d'élections ou de sujets politiques. En vertu du projet de loi C-76, les annonceurs seront tenus de divulguer le nom de l'agent officiel.

Nous sommes conscients que nous ne pouvons protéger les élections seuls, et c'est pour cette raison que nous donnons accès à la Bibliothèque de publicités, qui permettra aux chercheurs, aux universitaires, aux journalistes et au public d'étudier les publicités à caractère social, électoral et politique. Nous comptons également fournir un outil aux législateurs du Canada plus tard ce mois-ci.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Bibliothèque de publicités, allez à notre Centre d'aide.

Enjeux sociaux au Canada

Au Canada, comme il n'existe pas de lois ou d'organismes qui dressent la liste des grands enjeux d'importance nationale à répertorier dans la Bibliothèque de publicités, Facebook a consulté un groupe d'éminents dirigeants canadiens qui représentent le large spectre politique du Canada. Facebook a travaillé avec ces spécialistes locaux pour cerner sept enjeux sociaux que les annonceurs au Canada pourraient aborder, défendre ou auxquels ils pourraient s'opposer sur Facebook et qui pourraient influencer les élections. Toute personne qui souhaite placer des publicités liées à ces questions devra se soumettre au processus d'autorisation des publicités :

Droits civils et sociaux

Économie

Politiques environnementales

Santé

Immigration

Valeurs politiques et gouvernance

Sécurité et politique étrangère.

Facebook Canada

Fondée en 2004, Facebook a pour mission de donner à tous la possibilité de créer une communauté et de rapprocher le monde. Plus de 24 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, savoir ce qui se passe sur la planète, partager et s'exprimer sur ce qui compte à leurs yeux. Facebook est une marque déposée de Facebook inc. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

