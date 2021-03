La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, sera sur Facebook Live pour répondre aux questions des Canadiens sur les vaccins contre la COVID-19 et discuter avec des créateurs de contenu canadiens afin de renforcer la confiance envers les vaccins contre la COVID-19 au sein de leurs communautés.

TORONTO, le 23 mars 2021 /CNW/ - En collaboration avec le gouvernement du Canada, Facebook Canada lance aujourd'hui plusieurs initiatives pour appuyer les efforts des autorités de santé publique du Canada visant à bien informer des millions de Canadiens au sujet des vaccins contre la COVID-19. Facebook présentera notamment Vaccins contre la COVID-19 : Réponses à vos questions, un événement diffusé sur Facebook Live qui mettra en vedette la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada et présentera une discussion avec les créateurs de contenu sur la façon d'aborder la question des vaccins contre la COVID-19 au sein de leurs communautés.

"L'Agence de la santé publique du Canada s'engage à fournir à la population canadienne des renseignements précis portant sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Je sais que les Canadiens et les Canadiennes discutent et partagent des renseignements qu'ils reçoivent de parents, amis et leaders communautaires. C'est pour cette raison que nous travaillons avec des créateurs de contenu, afin de nous assurer qu'ils se sentent à la hauteur et qu'ils ont accès à de l'information crédible, pour entretenir des conversations sur les vaccins contre la COVID-19, avec les membres de leurs communautés," a dit la Dre Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Vaccins contre la COVID-19: Réponses à vos questions - un Facebook Live avec la Dre Theresa Tam

Le 31 mars à 13 h (heure de l'Est), la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique et le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique au Canada, ainsi que le Dr Evan Adams, médecin en chef adjoint de la santé publique des Services aux Autochtones Canada seront en direct sur la page de Facebook Canada pour répondre aux questions des Canadiens sur les vaccins contre la COVID-19. La discussion sera coanimée par Samantha Yammine, neuroscientifique, biologiste moléculaire et vulgarisatrice scientifique de renom mieux connue sous le nom de Science Sam , et Danielle Nadin de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC . Cliquez sur « Intéressé » ici pour confirmer votre présence et participer à la discussion sur Facebook Live.

Outiller les créateurs de contenu du Canada

Les créateurs de contenu peuvent jouer un rôle important dans les discussions sur les vaccins contre la COVID-19 au sein de leurs communautés en diffusant de l'information fiable sur la santé à un vaste éventail de Canadiens. En collaboration avec le gouvernement du Canada, Facebook présentera un événement virtuel qui vise à mieux outiller les créateurs de contenu pour les amener à avoir des dialogues constructifs avec les gens qui les suivent et diffuser à leur public de l'information crédible sur la santé. Des invités participeront à l'événement, dont le Dr Evan Adams , médecin en chef de la santé publique des Services aux Autochtones Canada, Dre Onye Nnorom , présidente de la Black Physicians Association of Ontario et Olivier Bernard, alias Le Pharmachien .

« Les gens se tournent vers les sources qu'ils considèrent les plus fiables lorsqu'ils prennent des décisions importantes, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou en matière de santé. Les influenceurs sur les réseaux sociaux, en tant que leaders communautaires, sont souvent amenés à jouer ce rôle de source fiable. Cette initiative aidera à équiper les influenceurs avec des outils pour mieux informer leurs communautés et pour qu'ils puissent s'engager avec elles tout en faisant preuve d'empathie. Ce sera aussi l'occasion pour nous tous d'apprendre les uns des autres, afin de continuer à affronter la pandémie de COVID-19 ensemble » dit Danielle Nadin, Cheffe - Stratégie scientifique, Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC.

Aider les organismes de santé à informer les Canadiens et à lutter contre la désinformation

Depuis que l'état de pandémie a été déclaré en mars dernier, Facebook a permis à 2 milliards de personnes dans le monde entier de consulter de l'information provenant des autorités de santé publique. Aujourd'hui, alors que la vaccination est entamée au Canada, nous utilisons notre notoriété pour diffuser de l'information digne de confiance à des milliards de personnes et renforcer la confiance envers les vaccins.

Aujourd'hui, Facebook lance de nouvelles initiatives pour remplir cette mission au Canada:

Nous publierons du contenu provenant des organismes provinciaux de santé dans le Centre d'information sur la COVID-19 étant donné qu'au Canada , les campagnes de vaccination sont dirigées par les provinces.

, les campagnes de vaccination sont dirigées par les provinces. Nous offrirons des crédits publicitaires aux organismes de santé du Canada pour les aider à informer la population sur les vaccins contre la COVID-19 et diffuser des renseignements importants sur la santé, conformément à notre engagement, annoncé plus tôt cette année, à verser 120 millions de dollars en crédits publicitaires aux autorités mondiales de la santé.

Ces initiatives reposent sur notre collaboration avec les responsables mondiaux de la santé pour diffuser sur nos plateformes des renseignements fiables sur la COVID-19 et les vaccins et pour retirer le contenu préjudiciable qui pourrait mettre les internautes en danger. Cet effort comprend le retrait de millions de contenus sur Facebook et Instagram qui violent nos politiques de désinformation sur le COVID-19 et les vaccins - dont 2 millions depuis le seul mois de février. Nous avons apposé des avertissements à plus de 167 millions d'éléments de contenu sur la COVID-19 et nous faisons en sorte que les comptes anti-vaccins soient plus difficiles à trouver. Pour en savoir plus concernant la contribution de Facebook à la promotion des renseignements fiables sur la COVID-19, cliquez ici .

Facebook Canada

Fondée en 2004, Facebook a pour mission de donner à tous la possibilité de créer une communauté et de rapprocher le monde. Plus de 24 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, savoir ce qui se passe sur la planète, partager et s'exprimer sur ce qui compte à leurs yeux. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

SOURCE Facebook Canada

Renseignements: veuillez contacter Erin Taylor, directrice des communications, Facebook Canada, [email protected]