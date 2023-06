MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La Fédération africaine canadienne de l'économie « FACE », une organisation vouée au développement et à la prospérité des entrepreneurs canadiens d'ascendance africaine tient souligner son deuxième anniversaire marquant le déploiement d'une incroyable aventure, jalonnée de croissance, résilience et d'un engagement de tous les instants.

« Depuis nos débuts, nous soutenons les entrepreneurs de notre communauté en leur offrant les moyens nécessaires et un accès aux capitaux indispensables à leur réussite. Au-delà du fort impact que nous avons eu depuis notre création, nous avons réussi à amplifier la voix de notre communauté, tout en jetant les bases pour la constitution d'un patrimoine pour nos générations futures et pour l'épanouissement de leurs libertés. » a déclaré la Présidente directrice générale, Mme Tiffany Callender

Plusieurs accomplissements remarquables sont ainsi à noter durant ces deux dernières années. En effet, grâce à aux dévouement d'une équipe pancanadienne, FACE a octroyé plus de 25 millions de dollars en prêts consentis, supportant les entrepreneurs sur la voie du succès.

Grâce à plusieurs partenariats stratégiques, diverses initiatives et programmes, tout en prenant en compte les besoins du terrain, FACE a réussi à devenir une organisation incontournable dans l'écosystème financier et communautaire. Ancrée dans la réalité des entrepreneurs noirs, l'organisation a également contribué à porter leurs ambitions et leurs préoccupations dans les hautes sphères décisionnelles, tant politiques qu'économiques.

D'ailleurs, FACE a réussi à accroître ses capacités opérationnelles durant la même période de manière à répondre à la forte demande et ainsi, accroître substantiellement le nombre de prêts versés en 2023 à quelques 180 entreprises de l'ensemble du pays.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons pu accomplir durant les deux dernières années. Au-delà de la facilitation de l'accès à de précieux capitaux pour notre communauté, nous avons grandement contribué à l'amélioration de la littératie entrepreneurial afin de doter nos entrepreneurs de connaissances indispensables pour leur essor et l'atteinte de leurs ambitions » a déclaré le président de la FACE, Louis-Edgar Jean-François.

À propos de la FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des Noirs qui se consacrent à stimuler la croissance économique et à créer de la richesse générationnelle pour les Canadiens d'origine africaine. En 2021, FACE a été lancé pour répondre aux besoins des propriétaires d'entreprises et des entrepreneurs noirs qui ont été économiquement dévastés pendant la pandémie.

Renseignements: Julien Corona, (819) 349-8001, [email protected]