MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) a publié son rapport annuel 2022/2023 qui met en évidence son engagement à favoriser la richesse générationnelle, l'autonomisation économique et les collaborations stratégiques au sein de la communauté noire.

Au cours d'un exercice marqué par une croissance significative et des initiatives percutantes, FACE a franchi des étapes notables, transformant l'écosystème de l'entrepreneuriat noir au Canada. Le portefeuille de prêts de FACE a affiché une croissance impressionnante, le nombre de prêts approuvés ayant augmenté de 45 %, passant de 15,18 millions de dollars au 31 mars 2022 à 22,03 millions de dollars à la fin de l'exercice 2022/2023. Le montant des prêts décaissés a également augmenté de manière significative de 112 %, passant de 8,13 millions de dollars à la fin de la première année fiscale à 17,23 millions de dollars au 31 mars 2023.

Les prêts FACE ont eu un impact régional, l'Ouest canadien (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan), le Québec et l'Ontario ayant connu une croissance substantielle des prêts approuvés, avec des augmentations de 2,4 millions de dollars à 4,2 millions de dollars (81 %), de 4,1 millions de dollars à 8,5 millions de dollars (107 %) et de 6,1 millions de dollars à 7,8 millions de dollars (27 %), respectivement, par rapport à la première année fiscale. Les déboursements de prêts dans ces régions ont également augmenté, passant de 0,9 million de dollars à 2,5 millions de dollars (146 %) dans l'Ouest canadien, de 2,4 millions de dollars à 7,4 millions de dollars (203 %) au Québec, et de 3,3 millions de dollars à 5,7 millions de dollars (74 %) en Ontario.

L'organisation a augmenté ses effectifs de 51 % au cours du deuxième exercice financier afin de répondre à la demande croissante pour le programme de Prêts pour l'Entrepreneuriat des Communautés Noires. Un chef des opérations a été nommé et les nouvelles recrues ont été réparties stratégiquement dans les régions du Canada afin d'étendre la portée de l'organisation, de s'engager auprès de la communauté et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

« Nous sommes ravis d'annoncer ces résultats exceptionnels, qui reflètent notre engagement à autonomiser les entrepreneurs noirs et à faciliter la création de richesses générationnelles au sein de la communauté noire canadienne. Notre volonté d'encourager l'innovation, de promouvoir la diversité et l'inclusion et de fournir un accès au capital continue de favoriser la réussite des entreprises appartenant à des Noirs au Canada. » - Tiffany Callender, PDG de FACE.

« Au cours de ses deux premières années d'activités, FACE a enchaîné des réussites remarquables en abattant des obstacles qui se dressent devant les entrepreneurs noirs des quatre coins du pays et en leur donnant accès au financement dont ils ont besoin pour croître, prospérer et atteindre leurs objectifs. Jusqu'à présent, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires mis sur pied par notre gouvernement, y compris son volet du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, a fourni un appui à plus de 9 000 propriétaires d'entreprise noirs. Je félicite FACE de son travail en soutien aux entrepreneurs noirs et j'entrevois de nombreux succès à venir. » - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

FACE célèbre ses réalisations et se tourne vers l'avenir. L'organisation prévoit d'étendre sa présence dans les régions du Canada, de mener des initiatives de recherche essentielles et de continuer à renforcer la communauté des entreprises noires.

Le rapport annuel peut être consulté ici, et pour plus d'informations sur FACE, veuillez consulter le site www.facecoalition.com.

À PROPOS DE FACE

FACE est une organisation nationale bilingue à but non lucratif dirigée par des Noirs, dont l'objectif est de fournir des ressources et des informations à la communauté noire à travers le Canada afin d'accélérer la création de richesse pour les Canadiens d'origine africaine. En partenariat avec le gouvernement fédéral du Canada, FACE a créé un Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat noir en 2021 afin d'aider les propriétaires d'entreprises noires à accéder à des investissements en capital, à des fonds de roulement ou à des ressources commerciales supplémentaires pour l'expansion.

