Face à la surchauffe du marché immobilier, l'OACIQ intensifie ses actions pour protéger le public!

BROSSARD, QC, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le contexte actuel de surchauffe du marché immobilier résidentiel perdure et induit une pression sur le public, ainsi que sur l'ensemble des acteurs d'une transaction immobilière. Dans le but d'agir pour la protection du public, dans la sphère d'intervention qui lui est propre, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) ajoute à ses initiatives actuelles de prévention et de conformité un plan de sensibilisation du public et des titulaires de permis reposant sur la formation, l'encadrement et l'information.

Parmi les actions déployées par l'OACIQ, une nouvelle formation obligatoire a été décrétée pour tous les courtiers immobiliers résidentiels du Québec, qui recevront un message uniforme sur les enjeux reliés à la surchauffe du marché immobilier et un rappel des règles déontologiques applicables. De plus, l'OACIQ ajoute une action supplémentaire à son programme de prévention et d'encadrement faisant appel à des clients-mystères. Enfin, une campagne de sensibilisation sera lancée, auprès du public, pour rappeler les risques de renoncer à certains droits dans le contexte actuel du marché immobilier résidentiel.

« Nous sommes conscients de la situation que vivent les acheteurs, les vendeurs, les courtiers immobiliers ainsi que les divers intervenants à la transaction immobilière en cette période particulière où on assiste à une surchauffe du marché immobilier. Nous avons agi de manière proactive, depuis le début de la pandémie et de la surchauffe du marché immobilier, et continuons de déployer tous les efforts pour assurer la protection du public », affirme

Me Nadine Lindsay, présidente et chef de la direction de l'OACIQ.

Les mécanismes de protection du public prévus par la Loi sur le courtage immobilier

Pour un consommateur, il peut être tentant de vouloir accélérer le processus de différentes manières, notamment en faisant fi de démarches importantes telles qu'effectuer une inspection préachat, obtenir un certificat de localisation à jour et bénéficier de la garantie légale. Ces mécanismes de protection apportent une sécurité pouvant s'avérer nécessaire à long terme pour l'acheteur et le vendeur. Les risques n'en valent pas la peine. « Renoncer à ces précautions peut rapidement générer des soucis pour le consommateur et avoir de graves conséquences, notamment sur le plan financier », souligne quant à elle Me Caroline Champagne, vice-présidente, Encadrement de l'OACIQ.

Le courtier immobilier a des devoirs et des obligations déontologiques à respecter. Ceux-ci servent à protéger le public et ne peuvent pas être contournés. Les courtiers immobiliers doivent tout mettre en œuvre afin que leurs clients prennent les décisions appropriées, en toute connaissance de cause.

Une personne qui a des questionnements, quant à sa transaction immobilière avec un courtier immobilier, peut contacter le centre de renseignements Info OACIQ au 450 462-9800 ou 1 800 440-7170. Des agents évalueront s'il y a lieu de faire une demande d'assistance. L'OACIQ analyse toutes les demandes d'assistance reçues et pose les gestes appropriés, cela pouvant aller jusqu'au dépôt d'une plainte disciplinaire contre le courtier visé ou à l'imposition de toute autre mesure appropriée à l'égard de ce dernier.

