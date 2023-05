L'indice d'accessibilité financière de BDO révèle ce que font les Canadiens pour répondre à la hausse du coût de la vie

TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Alors que les pressions inflationnistes continuent de comprimer les budgets des ménages, la moitié des Canadiens réduisent leurs dépenses pour composer avec la hausse du coût de la vie, selon un nouveau sondage de BDO Solutions à l'endettement. Le sondage, qui examine l'accessibilité financière et l'endettement tout en soulignant ce que les Canadiens font pour répondre à la crise de l'abordabilité, a révélé que plus de la moitié des répondants (56 pour cent) estiment qu'ils doivent réduire les dépenses non essentielles pour faire face à l'inflation et 30 pour cent se sentent tellement accablés par leurs dettes qu'ils ne savent pas quoi en faire.

« Notre recherche à l'automne 2022 a confirmé ce que tout le monde semblait savoir déjà : les problèmes d'accessibilité financière ont atteint un comble. Cette année, on voulait mieux comprendre ce que font les gens pour réagir à ces pressions et contribuer à un dialogue qui est davantage axé sur les solutions », déclare Ronald Gagnon, premier vice-président de BDO Solutions à l'endettement. « L'inflation a rendu le remboursement de dette encore plus difficile, et les gens démontrent la nécessité d'adopter une approche coordonnée qui combine la budgétisation, la gestion de dette et, si possible, la diversification de leurs sources de revenus. »

Le sondage en ligne mené par Léger auprès de plus de 1 500 Canadiens a révélé que plus d'un tiers des Canadiens prévoient réduire leurs dettes au cours de l'année à venir en adoptant de meilleures habitudes budgétaires -- ce nombre atteint près de la moitié (47 pour cent) des répondants âgés de 18 à 34 ans. La réduction des dépenses est la principale stratégie pour faire face à l'inflation, mais une forte majorité de ménages à faible revenu (moins de 40 000 $) réduisent non seulement les dépenses non essentielles (67 pour cent), mais aussi certains éléments essentiels comme la nourriture, les vêtements et services publics (58 pour cent).

Lorsqu'il s'agit de diversifier les sources de revenus, l'idée d'accepter un travail d'appoint, que ce soit par le biais d'un emploi en parallèle ou à la pige, devient de plus en plus courante comme moyen de surmonter la crise de l'abordabilité et de rembourser les dettes. Près de 3 Canadiens sur 10 (31 pour cent) envisageraient de trouver un travail d'appoint pour avoir plus d'indépendance financière, payer les frais de subsistance (26 pour cent) et rembourser leurs dettes (26 pour cent). Environ un quart (24 pour cent) des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont déjà accru leurs sources de revenus en travaillant à temps partiel pour faire face à l'inflation.

Cependant, le résultat le plus surprenant est à quel point les Canadiens sont peu familiers avec la variété des stratégies de gestion de la dette qui sont à leur disposition. Près de 3 sur 10 ne connaissent pas du tout les prêts de consolidation de dette (29 pour cent) ou les plans de gestion de la dette (32 pour cent). Et la moitié des répondants (51 pour cent) ne connaissent pas du tout la proposition de consommateur, soit une stratégie de réduction de dette plus populaire que les faillites et qui n'a aucun impact sur les actifs d'une personne.

« La réduction de dette est l'un des meilleurs moyens de faire face à la crise de l'abordabilité », ajoute M. Gagnon. « Mais il y a un hic, la plupart des gens ne connaissent pas les stratégies de gestion de la dette. La dette est encore un sujet tabou et on n'en parle souvent pas avec les amis et la famille. C'est pourquoi nous encourageons fortement les gens à examiner leurs options. De nombreux ménages ont déjà réduit autant qu'ils peuvent leurs dépenses, et ce n'est pas tout le monde qui a le temps ou la capacité d'assumer un travail supplémentaire. Un syndic autorisé en insolvabilité peut être un premier point de contact de confiance pour explorer la gestion de la dette et présenter des solutions sur mesure qui conviennent à tous les budgets. »

BDO Solutions à l'endettement compte plus de 160 bureaux au Canada et plus de 60 syndics autorisés en insolvabilité. Les syndics et les professionnels de l'endettement de BDO s'engagent à aider les Canadiens à prendre en main leur avenir financier et à tourner la page sur l'endettement. Les syndics sont les seuls professionnels autorisés par le gouvernement fédéral à déposer des propositions de consommateur ou des faillites au nom de particuliers.

En partenariat avec BDO Canada, Léger a mené un sondage en ligne du 14 au 16 avril 2023 auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de 1 549 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les tests de signification sont effectués à un niveau de confiance de 95 %. Un rapport complet des résultats de l'Indice d'accessibilité BDO 2023 est disponible via le contact ci-dessous.

