Face-à-face et débat des chefs - L'OCQ interpelle les partis politiques et propose des solutions concrètes

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À la veille du premier face-à-face des chefs des différents partis politiques engagés dans l'actuelle campagne électorale au Québec, l'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ) interpelle les partis politiques en proposant des solutions concrètes pour une collaboration interprofessionnelle efficace afin de voir le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment.

Dans un document envoyé aux différents partis politiques, l'Ordre propose sept pistes de solutions concrètes dont l'intégration aux Groupes de médecine familiale (GMF), l'accès et le soutien à la première ligne de soins ainsi que la collaboration interprofessionnelle qui, avec la volonté du gouvernement du Québec de refonder le système de santé, est désormais au cœur des discussions et guide les décisions à prendre.

« L'Ordre des chiropraticiens du Québec et ses membres veulent permettre aux Québécois de profiter de toute leur expertise et ainsi leur permettre de contribuer pleinement à l'efficacité et à l'efficience de notre système », a tenu à réaffirmer le Président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, le Dr Philippe Larivière, chiropraticien.

L'OCQ note que le système de santé au Québec est sur-sollicité et que les Québécois veulent et méritent les meilleurs soins de santé qui soient. Ainsi, la position de l'Ordre est que plus que jamais, tous les professionnels de la santé doivent être mis à contribution, les chiropraticiens inclus, pour réussir la refondation du système de santé annoncé par le gouvernement du Québec.

« C'est en mettant de l'avant des façons novatrices de servir le public que nous collaborerons à rendre plus efficace le système de santé, déjà au point de rupture au Québec. Jamais n'avons-nous vu une telle unanimité autour de l'adage selon lequel il faut offrir "le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment". Il est temps que la population puisse bénéficier de l'ensemble des compétences des chiropraticiens, parce que protéger le public, c'est aussi s'assurer qu'il reçoit les services qu'il mérite » a mentionné le Président de l'Ordre.

Le document envoyé aux différents partis politiques peut être consulté ici.

