Fabrication d'équipements de déneigement - Plus de 2,5 M$ accordés à l'entreprise matanaise AT pour accroître sa productivité

MATANE, QC, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec annoncent l'attribution de prêts totalisant 2 537 500 $ aux Produits métalliques A.T. (en affaires sous le nom d'AT) pour soutenir la réalisation d'un projet évalué à près de 5,6 millions de dollars. Celui-ci vise la construction d'un bâtiment, l'acquisition d'équipements automatisés et l'adoption d'un procédé de peinture en poudre plus écologique, lequel est destiné à la finition des équipements de déneigement fabriqués par l'entreprise. L'objectif : accroître davantage la productivité de cette entreprise manufacturière située à Matane, dans la région du Bas-Saint-Laurent.

La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 775 000 $ consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

La contribution financière du Québec consiste, pour sa part, en un prêt de 1 762 500 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative Productivité innovation. Elle s'inscrit directement dans la volonté de la société d'État de contribuer à un développement économique durable.

Citations :

« Les PME font partie intégrante de notre plan de relance économique verte et durable. DEC appuie depuis de nombreuses années l'entreprise matanaise AT dans ses efforts de croissance afin qu'elle soit plus novatrice et concurrentielle, mais aussi qu'elle puisse adopter des procédés plus écologiques. La PME contribue grandement à la vitalité économique de Matane, et le succès de son projet rejaillira sur toute la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Avec les hivers québécois qu'on connaît, on a besoin d'équipements de déneigement fiables et performants, comme ceux fabriqués par AT. Depuis près de cinquante ans, l'entreprise fait rayonner notre expertise manufacturière dans ce domaine, en plus de contribuer activement au dynamisme de l'économie du Bas-Saint-Laurent. Nous sommes donc fiers de l'aider aujourd'hui à poursuivre sa croissance et à augmenter sa productivité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Notre gouvernement reconnaît l'importance du secteur manufacturier pour assurer la prospérité de nos communautés. C'est pourquoi nous appuyons AT dans ses efforts pour accroître sa productivité et augmenter sa capacité de production. L'appui accordé à la PME est un exemple d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Pour assurer une relance économique forte et durable, nos entreprises manufacturières doivent être productives et efficaces, et cela passe par l'innovation technologique et l'automatisation des procédés. L'équipe d'AT a bien saisi cet enjeu et concrétise un projet d'investissement stratégique pour son avenir. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Grâce aux outils de financement et d'accompagnement de notre initiative Productivité innovation, notre équipe régionale est en mesure de soutenir des entreprises comme AT dans leurs projets de croissance. L'entreprise familiale se distingue en faisant la preuve que l'innovation et l'adoption de modèles de productivité durable sont les clés d'un développement économique profitable pour nos régions et plus sobre en carbone. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Ces aides gouvernementales nous permettent de concrétiser un projet novateur et unique dans notre industrie. Sans elles, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet de finition avec des procédés plus écologiques. Les équipements installés dans le nouveau bâtiment de 15 000 pieds carrés sont à la fine pointe de la technologie et nous permettent de minimiser les répercussions environnementales causées par l'application de peinture sur les équipements fabriqués à notre usine. Nous allons accroître notre productivité, éliminer la sous-traitance et augmenter la qualité de nos produits. AT est un leader dans la fabrication d'équipements de camions lourds et distribue sa production partout au pays. »

André Tremblay, président d'AT

Faits saillants :

L'entreprise AT se spécialise dans la fabrication d'équipements de déneigement adaptés aux besoins de ses clients.

La contribution de DEC s'inscrit dans une série d'annonces de financement qui auront lieu au cours des prochaines semaines totalisant près de 40 millions de dollars accordés pour la réalisation de plus de 20 projets d'entreprises et d'organismes innovants qui contribueront à l'économie de demain.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME.

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec vise à propulser la compétitivité des entreprises québécoises et à accélérer leur croissance par la productivité et l'innovation.

