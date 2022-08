La marque primée d'articles de lunetterie vendus directement au consommateur dévoile sa nouvelle collection Stand Out et sa série de styles pour le retour à l'école

LOS ANGELES, 16 août 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, a lancé sa collection Stand Out pour célébrer l'individualité et montrer ses couleurs cet automne. Ce tout nouveau portefeuille s'ajoute à la vaste collection de montures de la marque dans sa série de modèles Back to School.

La collection Stand Out de Eyebuydirect comprend 33 montures expressives qui présentent des motifs audacieux et des couleurs tendance, y compris Fiesta (montures unisexes en jade), Curious (montures vert clair, rose ou jaune nid d'abeille) et Flutter (montures à motifs floraux bleus fougueux). La collection Stand Out adopte les styles expressifs et la construction de haute qualité qui ont rendu Eyebuydirect si populaire.

Parallèlement à la collection Stand Out, la « Every Vision of You - Back to School Style Series » de Eyebuydirect met en lumière des styles audacieux et rétro que vous allez certainement croiser dans les campus cette année.

Les styles rétro de la série comprennent :

Hollie (39 $US) - Monture métallique mince surmontée d'un plastique translucide, de détails délicats et de plaquettes ajustables. Sa couleur conifère de teinte sarcelle à édition limitée est parfaite pour l'automne.

(39 $US) - Monture métallique mince surmontée d'un plastique translucide, de détails délicats et de plaquettes ajustables. Sa couleur conifère de teinte sarcelle à édition limitée est parfaite pour l'automne. St Michel (35 $US) - Monture unisexe à rebord métallique avec élégance discrète, avec des matériaux légers pour un ajustement confortable et stable.

Les styles audacieux de la série comprennent :

Rhys (35 $US) - Montures surdimensionnées en métal avec un dessus nivelé et un dessous géométrique, qui se feront assurément remarquer.

(35 $US) - Montures surdimensionnées en métal avec un dessus nivelé et un dessous géométrique, qui se feront assurément remarquer. Astoria (59 $US) - Fait passer le « chic des mamies » à un niveau supérieur, avec des ailettes à maillons de chaîne en or et des tiges avec des verres carrés surdimensionnés. Ces montures rehausseront toutes les tenues!

Peu importe si vous préférez un style audacieux ou rétro, Eyebuydirect est l'endroit idéal pour acheter des montures de qualité à prix abordable pour votre retour à l'école.

Pour de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour magasiner ces collections, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006 , Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et accessibilité. Avec plus de 3 000 montures vendues à un prix de départ de 6 $ US/9 $ CA, Eyebuydirect s'engage à aider tout le monde à célébrer son individualité avec les montures parfaites pour s'adapter à chaque personnalité. Nous offrons la technologie d'essai virtuelle et la livraison en deux jours pour des milliers de montures afin de rendre l'achat de lunettes efficace et facile. De plus, grâce au programme Une paire achetée, un don de paire, une paire de lunettes est offerte à des personnes des collectivités les plus défavorisées dans le monde pour chaque commande passée. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins de la vue.

Pour en savoir plus, visitez www.eyebuydirect.com ou consultez la page Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

