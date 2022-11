La marque d'articles de lunetterie en ligne célèbre les clients qui expriment leur personnalité et les créateurs qui les inspirent au quotidien, avec des montures et des rabais audacieux tout au long de la période des Fêtes.

LOS ANGELES, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, vous encourage à plonger dans cette période des Fêtes avec style - avec des montures et des aubaines conçues pour exprimer fièrement votre personnalité, vos traditions et votre vision joyeuse de l'avenir - en célébrant Les Fêtes, à votre façon.

EyeBuyDirect

Eyebuydirect croit en la joie d'être soi, et pour encourager les acheteurs à ressentir la même chose, la marque fait aujourd'hui une promotion sur tout son site Web de 50 % sur les verres de marques de créateurs, pour qu'ils puissent obtenir les styles de créateurs qui leur conviennent. Que votre style pour les Fêtes soit audacieux ou classique, nous vous aidons à exprimer votre vision et à vous gâter en cette période.

Avec plus de 4 000 styles parmi lesquels choisir, à partir de 6 $ et de nombreux forfaits d'expédition en deux jours, Eyebuydirect est une entreprise d'expression de l'individualité qui ne lésine pas sur la qualité. Voici quelques-unes de nos montures brillantes et colorées préférées qui regorgent de possibilités et de personnalité :

Noun (39 $ américains) : disponible en 5 couleurs, le modèle Noun se distingue par ses verres cerclés et ronds surdimensionnés.

Jamie (39 $ américains) : ce modèle populaire rétro rectangulaire a fait un retour moderne dans une teinte translucide, mais audacieuse, d'émeraude.

Mileva ( 35 dollars américains) : ce modèle apporte une touche d'éclectique, avec un front en acétate orange vif qui déborde de couleur agrume.

« La phrase "Les Fêtes, à votre façon" signifie vous concentrer sur la joie d'être soi et la vision que vous avez de vous - il n'y a jamais eu autant de raisons de nous célébrer, tout en honorant nos traditions individuelles et notre vision de l'avenir », a déclaré Jim Merk, directeur de marque chez Eyebuydirect. « Chaque client de Eyebuydirect est audacieux et beau à sa façon, et notre large sélection de montures leur permet de compléter facilement leur style à des prix qui feront également du bien. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 styles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

