LOS ANGELES, 9 août 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne d'articles de lunetterie de prescription, lance une série d'offres extraordinaires tout au long du mois d'août pour proposer aux consommateurs le meilleur prix sur plus de 3 000 montures de qualité. Avec de nouveaux styles dévoilés toutes les deux semaines, les clients peuvent continuer de faire le plein de lunettes pour eux-mêmes, leurs amis et leur famille.

Eyebuydirect célèbre la fin de l'été en offrant divers rabais jusqu'à la fin d'août et en septembre.

EyeBuyDirect

Cette série de rabais est un événement spécial qui permettra aux acheteurs de tirer parti de prix concurrentiels pour les styles qui se vendent le mieux, comme les modèles suivants :

November (9 $) : Laissez sortir votre attitude branchée avec le modèle November. Le fini noir mat de ces lunettes rectangulaires lui donne une allure raffinée et rétro. Les larges branches et le pont nasal en forme de selle rendent cette monture parfaite pour tous ceux qui recherchent une paire de lunettes imposante.

Laissez sortir votre attitude branchée avec le modèle November. Le fini noir mat de ces lunettes rectangulaires lui donne une allure raffinée et rétro. Les larges branches et le pont nasal en forme de selle rendent cette monture parfaite pour tous ceux qui recherchent une paire de lunettes imposante. Good Vibrations (42 $) : Ces lunettes d'aviateur classiques ont été conçues pour les promenades au coucher du soleil. Dotées de subtiles galeries dorées avec un pont nasal courbé, des pointes de branches en écaille et des plaquettes ajustables pour un style paré pour un été sans fin.

Ces lunettes d'aviateur classiques ont été conçues pour les promenades au coucher du soleil. Dotées de subtiles galeries dorées avec un pont nasal courbé, des pointes de branches en écaille et des plaquettes ajustables pour un style paré pour un été sans fin. St. Michel (35 $) : Ne vous laissez pas tromper par cette fine monture métallique noire d'apparence délicate. Adoptez un style puissant, offrant une allure saisissante avec une touche légère.

« Les consommateurs nous disent qu'il est décourageant et cher d'acheter des articles de lunetterie et, compte tenu du taux d'inflation actuel, chaque dollar compte », a déclaré Jim Merk, directeur de marque chez Eyebuydirect. « Eyebuydirect a pour mission de fournir des articles de lunetterie de qualité à des prix très abordables. Les articles de lunetterie sont de plus en plus populaires comme accessoires et articles de garde-robe. Avec des montures qui commencent à seulement 6 $, les acheteurs peuvent vraiment en avoir plus pour leur argent avec ces rabais supplémentaires. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour acheter les styles les plus vendus, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006 , Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et accessibilité. Avec plus de 3 000 montures vendues à un prix de départ de 6 $ US/9 $ CA, Eyebuydirect s'engage à aider tout le monde à célébrer son individualité avec les montures parfaites pour s'adapter à chaque personnalité. Nous offrons la technologie d'essai virtuelle et la livraison en deux jours pour des milliers de montures afin de faciliter l'achat de lunettes. De plus, grâce au programme Une paire achetée, un don de paire, une paire de lunettes est offerte à des personnes des collectivités les plus mal desservies dans le monde pour chaque commande passée. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins de la vue.

Pour en savoir plus, visitez www.eyebuydirect.com ou consultez la page Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1637935/eyebuydirect.jpg

SOURCE Eyebuydirect

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : [email protected]