Montures design à moitié prix lors de l'événement Prime Day

LOS ANGELES, le 10 oct. 2022 /CNW/ - Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, lance la période d'achats des Fêtes avec des promotions qui feront le plaisir des acheteurs en octobre. Les consommateurs peuvent profiter d'un rabais incroyable de 50 % sur les montures design des marques tendance comme Ray-Ban, Oakley, ARNETTE et Vogue Eyewear. En plus des rabais sur les montures de marque, Eyebuydirect offrira également 20 % de réduction sur sa collection de base de plus de 3 000 montures de qualité, plus 30 % sur tous les verres. Les offres s'appliqueront à toutes les montures design, y compris aux styles les plus populaires comme :

EyeBuyDirect

Botanist (35 $) - Monture de forme classique et intemporelle en deux finis gris et brun. La fine fusion entre les couleurs de la monture crée un look vraiment moderne.

(35 $) - Monture de forme classique et intemporelle en deux finis gris et brun. La fine fusion entre les couleurs de la monture crée un look vraiment moderne. Pacific (39 $) - Ces lunettes polyvalentes sont un classique contemporain. Avec son fini acétate noir et sa forme rectangulaire à rebords complets, la monture Pacific est parfaite pour toutes les tenues et tous les styles.

(39 $) - Ces lunettes polyvalentes sont un classique contemporain. Avec son fini acétate noir et sa forme rectangulaire à rebords complets, la monture Pacific est parfaite pour toutes les tenues et tous les styles. November (9 $) - Laissez sortir votre attitude branchée avec le modèle November. Le fini noir mat de ces lunettes rectangulaires lui donne une allure raffinée et rétro. Les larges branches et le pont nasal en forme de selle rendent cette monture parfaite pour tous ceux qui recherchent une paire de lunettes imposante.

« Le magasinage de cadeaux des Fêtes commence plus tôt que jamais, et nous voulons nous assurer d'offrir à nos acheteurs les meilleures promotions et les meilleurs prix pour les aider à obtenir les articles de lunetterie dont ils ont besoin à des prix abordables. Les jours de grand magasinage pour les Fêtes comme l'événement Prime Day permettent de bien démarrer. Dans notre vaste gamme de styles et nos grandes marques, il y a quelque chose que vous aimez sûrement », a déclaré Jim Merk, directeur de marque chez Eyebuydirect.

La marque double aussi les crédits de recommandation tout au long du mois pour récompenser les clients dont les amis ou les membres de la famille magasinent sur le site avec un crédit de 20 $ (au lieu de 10 $). Les articles de lunetterie sur mesure et les montures design sont offerts exclusivement sur Eyebuydirect.com. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Eyebuydirect ou pour faire des achats, veuillez consulter : https://www.eyebuydirect.com/ .

À propos de Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est la principale destination en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et accessibilité. Avec plus de 3 000 montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Nous proposons la technologie d'essayage virtuel et la livraison en deux jours de milliers de montures pour rendre l'achat de lunettes efficace et facile. Grâce à notre programme « Une paire achetée, une paire donnée », une paire de lunettes est offerte aux gens des communautés les plus défavorisées du monde pour chaque commande. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, le plus grand fournisseur mondial de produits et services de soins oculaires.

Pour en savoir plus, consultez www.eyebuydirect.com ou suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram et TikTok .

