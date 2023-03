Le détaillant d'articles de lunetterie vendus directement aux consommateurs souligne en avance le mois de la Terre avec le lancement de montures biodégradables

LOS ANGELES, le 7 mars 2023 /CNW/ -- Eyebuydirect , le principal détaillant en ligne de lunettes d'ordonnance, a lancé une nouvelle solution durable pour le marché des lunettes. Cette collection, maintenant disponible, est composée de matériaux écologiques à base de plantes qui rendent les montures biodégradables à 50 %.

La collection Renouveau Bohème comprend 38 nouveaux styles écologiques, avec des couleurs douces, des finis naturels et une bordure éclectique. Alors que d'autres plastiques comme les sacs ou les bouteilles prennent entre 60 et 1 000 ans à se biodégrader, les lunettes de cette collection se décomposent en aussi peu que 150 jours.

« En tant que marque, nous accordons de l'importance aux commentaires de nos clients en ce qui concerne les types d'articles de lunetterie qu'ils veulent acheter. Et à l'heure actuelle, la durabilité est une priorité pour tout le monde, a déclaré Branden Maes, chef principal du marketing de marque chez Eyebuydirect. Avec cette nouvelle collection, nos clients peuvent exprimer leur individualité et surtout leurs valeurs en matière de protection de l'environnement. »

Toutes les montures de la collection sont fabriquées à partir de matériaux dérivés de flocons d'acétate de cellulose, extraits de coton et de pâte de bois, en plus de plastifiants biologiques. Contrairement aux autres plastifiants utilisés dans les articles de lunetterie, les plastifiants biologiques sont écologiques et non toxiques et conservent leur souplesse à des températures variables.

À propos d'Eyebuydirect

Fondée en 2006, Eyebuydirect est l'une des principales destinations en ligne pour les articles de lunetterie de prescription offrant style, commodité et qualité. Avec plus de 3 000 modèles de montures à partir de 6 $ américains/9 $ canadiens, Eyebuydirect s'engage à aider chacun à célébrer son individualité avec les montures parfaites qui correspondent à sa personnalité. Eyebuydirect rend les articles de lunetterie en ligne précis et faciles à porter grâce à un outil permettant de les essayer virtuellement sur les appareils mobiles et les ordinateurs. Les clients peuvent choisir la livraison en deux jours sur des centaines de modèles pour obtenir leurs montures rapidement. Grâce au programme « Une paire achetée, une paire donnée » de l'entreprise, les clients peuvent demander à Eyebuydirect de donner une paire de lunettes aux gens des communautés les plus défavorisées du monde à la caisse. Eyebuydirect est une filiale d'EssilorLuxottica, un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures et de lunettes de soleil.

